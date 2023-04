Schwerer Unfall in Bayern: Frau prallt gegen Baum – Großeinsatz samt Hubschrauber

Opfer muss mit schwerem Gerät befreit werden

In Bayern hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Eine Frau prallte im Landkreis Tirschenreuth gegen einen Baum. 55 Einsatzkräfte rückten aus.

Erbendorf – In Bayern hat sich am Mittwochabend, 19. April, ein heftiger Unfall ereignet. Auf der B22 zwischen Erbendorf und Kemnath im Landkreis Tirschenreuth prallte eine Frau mit ihrem Audi A4 gegen einen Baum. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten aus, die verunfallte Person war in ihrem Wagen eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät aus ihrem Wrack befreit werden.

Heftiger Unfall in Bayern: Frau prallt gegen Baum – schwer verletzt

Ersten Informationen vom Unfallort zufolge war die 56-jährige Autofahrerin mit ihrem Audi A4 in Richtung Kemnath unterwegs, als sich der schwere Unfall ereignete. Auf Höhe des Weilers Kornhof kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum, heißt es vonseiten der Polizei.

Die freiwilligen Feuerwehren aus Erbendorf, Kemnath und Krummennaab waren mit insgesamt 55 Einsatzkräften vor Ort und befreiten die Frau aus ihrem Wagen, in dem sie eingeklemmt worden war. Dabei kam schweres Gerät zum Einsatz, auf dem Unfallfoto ist zu sehen, dass die gesamte obere Hälfte des Audi A4 fehlt.

Frau mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus

Nach Berichten der Polizei wurde die Frau zunächst von zwei Notärzten und Angehörigen des Rettungsdienstes versorgt, ehe sie mit schweren – aber nicht lebensgefährlichen – Verletzungen in eine Klinik gebracht wurde.

Die Polizeiinspektion Kemnath hat inzwischen die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die B22 war insgesamt für eineinhalb Stunden gesperrt. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. (fhz)

