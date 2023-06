Schwerer Unfall in Bayern: Transporter gerät auf Gegenspur – Mann stirbt, zwei Frauen schwer verletzt

Von: Felix Herz

Bei einem schweren Unfall auf der B27 in Bayern wurde ein Mann getötet, zwei Frauen schwer verletzt. Zuvor war der Fahrer eines Kleintransporter auf die Gegenfahrbahn geraten. © NEWS5

Im Norden von Bayern hat sich ein schwerer Unfall ereignet: Der Fahrer eines Kleintransporters krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto.

Karsbach – Am späten Donnerstagnachmittag, 1. Juni, hat sich im Norden von Bayern ein folgenschwerer Unfall ereignet. Ein Kleintransporter war auf der B27 zwischen Weyersfeld und Oberreichenbach im Landkreis Main-Spessart auf die Gegenfahrbahn geraten und in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Er verlor dabei sein Leben, zwei weitere Personen wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Schwerer Unfall in Bayern: Transporterfahrer stirbt, zwei Frauen schwer verletzt

Laut Polizeipräsidium Unterfranken war der 61-jährige Transporterfahrer bei Weyersfeld aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal in ein Auto gekracht, in dem sich zwei 29 Jahre alte Frauen befanden.

Der Fahrer des Kleintransporters erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er ihnen noch am Unfallort erlag. Die Frauen in dem Auto wurden bei schwer verletzt. Die Rettungskräfte befreiten sie aus ihrem völlig demolierten Wagen und brachten sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Bundesstraße lange gesperrt – Polizei ermittelt zur Ursache

Im Zuge des Unfalls war die B27 über mehrere Stunden hinweg gesperrt. Gegenstand der Ermittlungen ist nun, wie genau es zu dem Unfall gekommen war – und warum der Fahrer des Kleintransporters auf die Gegenfahrbahn gekommen war.

