Schwerer Unfall in Oberbayern: 19-Jähriger in Lebensgefahr, Kind (9) schwer verletzt

Von: Katarina Amtmann

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos gab es zwei Schwerverletzte. Ein junger Mann wurde lebensgefährlich verletzt und kam per Hubschrauber in die Klinik.

Rohrbach an der Ilm - In Oberbayern hat sich ein schwerer Unfall zwischen zwei Autos ereignet. Ein junger Mann ist dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Ein Hubschrauber brachte den lebensgefährlich verletzten 19-Jährigen in eine Klinik (Symbolbild). © IMAGO / Panama Pictures

Schwerer Unfall in Oberbayern

Zwei Autos sind im Landkreis Pfaffenhofen zusammengestoßen. Der 67 Jahre alte Fahrer des zweiten Wagens und sein neun Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall am Montagabend, 13. November, schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge waren die beiden Autos bei Rohrbach an der Ilm aus bisher noch ungeklärter Ursache frontal zusammengestoßen. Der lebensgefährlich verletzte 19-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. (kam/dpa)

