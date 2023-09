Tödlicher Unfall: Autofahrerin kommt von Straße ab und fährt gegen Baum

Von: Lisa Metzger

Am Mittwoch (6. September) ist eine 64-Jährige mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sie starb wenige Stunden später im Krankenhaus.

Vohenstrauß - Am frühen Mittwochmorgen (6. September) ist es in der Nähe von Vohenstrauß (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtete, ist eine 64-Jährige mit ihrem Auto aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Frau kommt von Fahrbahn ab und fährt gegen Baum: Sie stirbt im Krankenhaus

Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die 64-Jährige anschließend in ein Krankenhaus. Dort verstarb die Frau allerdings im Laufe des Nachmittags an den Folgen ihres Unfalls.

