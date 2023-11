Schwerer Verkehrsunfall in Heilsbronn: 53-Jährige stirbt am Unfallort

Von: Adriano D'Adamo

Tragisches Ende einer Autofahrt: Eine 53-Jährige stirbt nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen. Der Fahrer des Lkw überlebt leicht verletzt.

Neuendettelsau – Am Donnerstagmorgen, dem 2. November, ereignete sich ein schwerer Straßenverkehrsunfall auf der ST2410 zwischen Heilsbronn und der Abfahrt nach Neuendettelsau im Landkreis Ansbach.

Die beiden Fahrzeuge sind frontal kollidiert. © NEWS5 / Grundmann

Wie die Polizei mitteilt, kollidierten gegen 7.10 Uhr ein Kleinbus und ein Lkw hierbei frontal, nachdem die 53-jährige Lenkerin eines VW Caddy aus noch ungeklärten Gründen in den entgegenkommenden Verkehr geraten war. Die 53-Jährige erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Der 54-jährige Fahrer des Lastwagens erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Die zuständige Staatsanwaltschaft hat einen Unfallgutachter mit der Ermittlung zur genauen Unfallursache beauftragt.

