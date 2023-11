Schwerer Verkehrsunfall zwischen drei Autos und Kleintransporter – Hubschrauber im Einsatz

Von: Lisa Metzger

Drucken Teilen

Am Dienstagabend (28. November) ist es auf der B14 zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. © NEWS5

Zwischen Heilbronn und Müncherlbach im Landkreis Ansbach ist es am Dienstagabend (28. November) auf der B14 zu einem folgenschweren Unfall gekommen.

Heilbronn/Müncherlbach – Am Dienstagabend (28. November) wurden gleich drei Pkw und ein Kleintransporter in einen Unfall verwickelt.



Nach ersten Informationen der Nachrichtenagentur News5 wurden insgesamt zwei Personen verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Person musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden, während die andere Person mit einem Rettungswagen transportiert wurde. Die übrigen Beteiligten kamen mit leichten bis gar keinen Verletzungen davon.

Ursache des Unfalls bislang unklar

Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Fahrbahn von einer Eisschicht überzogen. Wie genau es zu dem Zusammenstoß gekommen war, ist bislang allerdings unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Die B14 wurde gesperrt.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.