Schwerverletzte 34-Jährige nach Kletterunfall – sie sicherte unverletzten Begleiter

Von: Magdalena von Zumbusch

Im der fränkischen Schweiz hat sich am Wochenende ein schwerer Kletterunfall ereignet. (Symbolbild) © Feuerwehr Wetter

Ein Kletterer rutschte an der Felswand ab und stürzte einige Meter. Gesichert wurde er von seiner Begleiterin: Diese wird durch seinen Sturz schwer verletzt.

Ebermannstadt - Bei der fränkischen Kleinstadt Ebermannstadt waren am Samstag (21. Mai) zwei Personen beim Klettern in dem die Stadt umgebenden Naturpark Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst unterwegs. Es kam zu einem schweren Unfall, bei dem sich die Frau schwer verletzte. Sie befindet sich im Krankenhaus.

Video: Bekannt ist die fränkische Schweiz als Kletterparadies - doch leider mit Gefahren

Kletterunfall fränkische Schweiz: Mann rutscht ab, Frau prallt gegen Felswand

Die junge Frau und ihr Begleiter waren am Samstag (21. Mai) in einer Felswand bei Ebermannstadt (oft das „Herz der Fränkischen Schweiz“ genannt) unterwegs, wie die Nachrichtenplattform nordbayern.de berichtet. Sie habe ihren Begleiter mit einem Seil beim Klettern gesichert, berichtete die Polizei am Sonntag (22. Mai).

Der Mann sei in sechs Metern Höhe abgerutscht und mehrere Meter nach unten gestürzt. Die wesentlich leichtere 34-Jährige wurde durch diesen Sturz ihres Begleiters nach oben gerissen und prallte gegen die Felswand. Rettungskräfte brachten sie schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Mann blieb unverletzt.

Es handelt sich also um ein warnendes Beispiel für das Gefahrenpotenzial ungleich schwerer Partner beim Klettern. Ebenfalls vorsichtig behandelt werden sollte die aktuelle Wettervorhersage für Bayern: Ab dem Nachmittag des 23. Mai sind für ganz Bayern Starkregen und Orkanböen angesagt.

