Schockanruf bei 14-Jähriger und deren Schwester: Trickbetrüger erbeutet fünfstellige Summe

Von: Jannis Gogolin

Mit dem Vorwand, den Vater vor dem Gefängnis zu bewahren, brachte ein Täter zwei junge Schwestern um das Ersparte ihrer Familie.

Kitzingen – Wer am Telefon schockierende Geschichten über verhaftete Verwandte, kranke Familienmitglieder oder Strafanzeigen gegen einen selbst aufgetischt bekommt, sollte hellhörig werden. Denn oft handelt es sich um die Fantasmen dreister Trickbetrüger. Gut organisiert schaffen sie es regelmäßig, Menschen um hohe Geldbeträge zu bringen. Und die manipulativen Methoden der Kriminellen werden stetig durchdachter.

Trickbetrug am Telefon: Schwestern übergeben fünfstelligen Betrag an unbekannten Täter

Meist stehen ältere Semester im Fokus der trickreichen Straftäter. Dass auch junge Menschen Opfer von Trickbetrug werden können, zeigte sich kürzlich im unterfränkischen Landkreis Kitzingen. Nach einem Schockanruf übergaben zwei Schwestern, 19 und 14 Jahre alt, einem unbekannten Täter einen fünfstelligen Betrag. Für die Polizei Unterfranken ist das junge Alter der Opfer „ein ganz neues Phänomen“, während der Ablauf nach einem „klassischem Call-Center-Betrug“ aussieht, wie Pressesprecher und Polizeihauptkommissar Björn Schmitt erklärt.

Die Betrugsmasche der professionellen Täter: Die zwei Schwestern bekamen einen Anruf eines vorgeblichen Polizeibeamten. Dieser schilderte den Jugendlichen eine fast ausweglose Situation. Ihr Vater sei in einen schweren Verkehrsunfall involviert und steht kurz vor einer Gefängnisstrafe. Nur mit einer Kaution – die dessen zwei Töchter überbringen müssen – „könne der Vater vor dem Gefängnis bewahrt werden“, so Schmitt.

Unter Vorwand nach Würzburg gelockt – Täter nach Geldübergabe verschwunden

Mit weiteren vorgehaltenen Begründungen schaffte es der Täter, die Mädchen 20 Kilometer nach Würzburg, die Hauptstadt des unterfränkischen Regierungsbezirks, zu locken. In Altstadtnähe übergaben sie nach den polizeilichen Angaben das Diebesgut an einen unbekannten Mann, der anschließend verschwand. Es dauerte nicht lange, bis die zwei Mädchen das falsche Spiel bemerkten und die Polizei anriefen. Diese konnte die Geschwister zwar beruhigen – dem Vater drohe kein Gefängnis. Der angebliche Beamte und das Geld sind jedoch weg.

Um sich selbst vor solchen Betrügereien zu schützen, rät die Polizei Unterfranken, bei merkwürdigen Anrufen „sehr skeptisch zu sein“ und gegebenenfalls direkt aufzulegen. Anschließend „ruft man am besten die betreffende Person an und fragt nach“, rät Polizeisprecher Schmitt. Falls das nicht funktioniert, können die Angerufenen „ruhig den Notruf 110 wählen“. Wenn ein Betrugsversuch früh erkannt wird, wie es kürzlich in Fürstenfeldbruck ein 84-Jähriger tat, kann die Polizei die Täter schnell ausfindig machen und festnehmen.

Prävention wichtig: Polizei sensibilisiert auch Schulkinder für Trickbetrug

Während bei diesem Fall die Polizei im Nachgang ermittelt, führt sie in Bayern auch Kampagnen zur Aufklärung und Prävention durch. „Mit einer adressieren wir direkt die häufigste Zielgruppe, Senioren. Bei einer anderen klären wir Schulkinder auf, wie sie ihre Großeltern vor sogenanntem Enkelbetrug bewahren können“, erklärt Hauptkommissar Schmitt. Denn abgesehen vom finanziellen Schaden nimmt so ein Vorfall die Opfer psychisch mit. „Viele schämen sich sehr, dass sie darauf hereingefallen sind. Um das nicht noch zu verschlimmern, nennen wir meist auch keine genauen Schadenssummen.“

Vorsicht ist jedoch nicht nur am Telefon geboten. Denn die Trickbetrüger haben ihr Handeln auf weitere Plattformen wie Nachrichten-Dienste oder Social-Media ausgeweitet. So bekam die Mutter eines Reddit-Nutzers kürzlich WhatsApp-Nachrichten, in denen der angebliche Sohn Geld einforderte.

