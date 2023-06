„Luxus-Döner“ in Nürnberger City: Zwillingen wollen „Döner-Szene“ aufmischen

Von: Nikolas Pelke

Teilen

Cooles Ambiente, tolle Lage: Esra und Ebru (von links) wollen sich mit ihrem neuen Dönerladen in der Nürnberger Fußgängerzone bewusst von der Masse abheben. © Nikolas Pelke

Top-Lage, Top-Qualität: Jetzt wollen zwei Schwestern die Messlatte für guten Döner in Nürnberg gewaltig nach oben schrauben.

Nürnberg – Esra und Ebru haben eine Mission. „Wir wollen guten Döner nach Nürnberg bringen“, sagen die Zwillinge und schwärmen davon, wie lecker die Fladenbrote mit dem knusprigen Fleisch vom Spieß in der Heimat rund um Köln schmecken würden. Nürnberg habe nach Berlin und Frankfurt zwar die drittmeisten Dönerladen in Deutschland. Aber leider hätten die Schwestern nach dem Umzug aus dem Rheinland vor über fünf Jahren im Schatten der Kaiserburg noch keinen richtig guten Döner gefunden.

Das wollen Esra und Ebru jetzt offensichtlich mit aller Macht ändern. Aus einem ehemaligen Jeans-Laden am noblen Ludwigsplatz beim Weißen Turm haben die Schwestern einen bildschönen Döner-Tempel gemacht, der wohl nicht nur beim Ambiente neue Maßstäbe in der Nürnberger City setzen dürfte.

„Wir setzen konsequent auf Top-Qualität“: Zwillinge über ihren modernen Dönerladen in der Nürnberger City

Coole Farben, lässige Möbel: Esra und Ebru (von links) wollen einen modernen Dönerladen mit Wohlfühlfaktor in bester Citylage schaffen. © Nikolas Pelke

„Wir setzen vom Brot bis zum Fleisch über die Saucen konsequent auf Top-Qualität“, sind sich die studierte Mediendesignerin und die gelernte Textilingenieurin einig. Auch bei der Einrichtung soll es keine Abstriche geben. Leider würden viele Dönerläden nicht nur bei den Produkten auf günstige Qualität setzen. Auch bei Ausstattung und Lage würde häufig fälschlicherweise zu sehr gespart. Das wollen die Schwestern ändern und dem Döner damit die standesgemäße Größe verpassen.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Schon aus „Döner-Liebe“ soll Putenfleisch bei den Schwestern beispielsweise nicht in die Tüte kommen. Hinter dem offenen Feuer soll sich stattdessen hochwertiges Hühnchen und junges Rind am Spieß drehen. „Wir haben extra eine Gasleitung verlegen lassen, um keinen Elektrogrill verwenden zu müssen.“ Auch das hausgemachte Brot soll laufend frisch gebacken werden. Dazu sollen sich aromatische Raffinessen gesellen, die nach edlen Gewürzen und feinen Früchten duften. Für Vegetarier soll es leckere Gemüse-Varianten geben. Das hat natürlich „seinen“ Preis. 7,50 Euro wollen die Schwestern für einen Döner verlangen.

Kein Dönerladen in bester Lage? Warum die Zwillinge nach Absagen bald den ersten Döner servieren können

Beinahe wäre der „Döner-Traum“ schon am Anfang geplatzt. Die Banken hätten zunächst nicht an die Idee vom geplanten „Döner-Luxus“ in fränkischer Bestlage geglaubt.

Wollen auf moderne Eleganz zum Wohlfühlen setzen: Esra und Ebru (von links) in ihrem neuen Dönerladen. © Nikolas Pelke

Auch die Makler hätten beim Thema „Döner“ schnell abgewunken. Geholfen haben dürfte die Tatsache, dass Esra gemeinsam mit ihren Ehemann Yakup bereits seit vielen Jahren mit großem Erfolg die Nürnberger „Wonder Waffel“- Filiale in der Vorderen Sterngasse betreibt. Am Ende haben sich die Schwestern durchgesetzt und den ehemaligen Jeans-Laden mit zwei Etagen beim Weißen Turm entdeckt. Nach dem langen Umbau steht die Eröffnung jetzt kurz vor der Tür. Schon in ungefähr zwei Wochen wollen die Schwestern die ersten Döner servieren.

„Haymat“: Wortspiel soll kulinarisches Lebensgefühl transportieren

Mit dem deutsch-türkischen Wortspiel „Haymat“ haben die beiden Schwestern auch schon einen neuen Namen für den neuen Laden gefunden. „Der Döner schmeckt für uns einfach nach Heimat und verkörpert das Beste aus zwei Welten.“ Schließlich sei das mit Grillfleisch gefüllte Fladenbrot in Berlin auf deutschem Boden von einem türkischen Einwanderer in den 70er Jahren erfunden worden. „Unsere Eltern hatten auch über 20 Jahre in Bonn einen Döner-Laden und wollten eigentlich nicht, dass wir später einmal am Döner-Spieß stehen müssen“, erzählen Ebru und Esra. Der Döner stehe trotzdem wie kein anderes Produkt für erfolgreiche Integration made in Germany. „Der Döner ist genauso wie wir“, finden die beiden Zwillinge und lachen.

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.