Unfall an Schwimmbadrutsche: Mann prallt mit Knien gegen Kopf eines Mädchens – Kind schwer verletzt

Ein Badegast ist in einem Nürnberger Freibad mit den Knien gegen den Kopf eines vor ihm rutschenden Mädchens geprallt. Das Kind wurde schwer verletzt.

Nürnberg - Bei einem Unfall an einer Rutsche in einem Freibad in Nürnberg ist ein Mädchen schwer verletzt worden. Ein Mann war am Sonntag, 18. Juni, hinter dem Mädchen hergerutscht und mit seinen Knien gegen den Kopf der Grundschülerin geprallt. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Unfall in Nürnberger Freibad: Mädchen bei Unglück an Rutsche schwer verletzt

Das Mädchen habe bei dem Unfall an der Mehrbahnrutsche schwerste Kopfverletzungen erlitten. Sie sei in einem Krankenhaus über mehrere Stunden operiert worden. Lebensgefahr habe aber nicht bestanden, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Mädchen nach Rutschenunfall stundenlang operiert – Ermittlungen konzentrieren sich auf Badegast

Nun ermittelt die Kripo wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den zunächst unbekannten Mann, der für den Unfall verantwortlich sein könnte. Wie die Polizei weiter mitteilte, gebe es an der Rutsche zwar eigentlich eine Ampelsteuerung für Badegäste, diese sei am Unglückstag aber nicht in Betrieb gewesen. Die Ermittlungen konzentrierten sich aber zunächst vor allem auf den unbekannten Badegast. (kam/dpa)

In bayerischen Seen haben sich zuletzt ebenfalls schwere Unfälle ereignet. Ein 23-Jähriger war am Schlierrsee alkoholisiert von einem Boot ins Wasser gesprungen und wäre fast ertrunken. Die Wasserwacht kam gerade noch rechtzeitig. Vor einiger Zeit ist ein Kajakfahrer in den Tegernsee gefallen. Er hatte großes Glück, dass die Retter der Gmunder Wasserwacht ganz in der Nähe waren.

