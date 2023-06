„Sehr hohe Gefahr“: Waldbrand-Index des DWD in Bayern teils dunkelrot

Von: Felix Herz

Am Montag herrscht in vielen Teilen Bayerns eine hohe Waldbrandgefahr. Dies teilte der Deutsche Wetterdienst via des entsprechenden Gefahrenindexes mit.

Kahl/Main – Trotz des vergleichsweise regenreichen Frühjahrs schnellt die Waldbrandgefahr in Bayern nun in die Höhe. Denn die Wasserknappheit ist weiter hoch und die Temperaturen stiegen zuletzt wieder stark an. Am Montag, 5. Juni, gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) nun in weiten Teilen Bayerns ernste Waldbrandgefahr-Warnungen heraus.

Waldbrandgefahr in Bayern hoch: Sogar höchste Stufe erreicht

Für jeden Tag gibt der Waldbrandgefahrenindex des DWD an, wie hoch die jeweilige Gefahr in allen Regionen Bayerns ist. Am Monatg ist diese in vielen Teilen des Freistaats erhöht: In zahlreichen Landkreisen liegt die Gefahrenstufe bei vier – „Hohe Gefahr“.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Montag, 5. Juni, in vielen Teilen Bayerns vor einer hohen Waldbrandgefahr. (Symbolbild) © fossiphoto / IMAGO

Die höchste Stufe – „Sehr hohe Gefahr“ – wird auch erreicht und zwar im Landkreis Kitzingen und in der Gemeinde Kahl am Main, Landkreis Aschaffenburg.

Warnung an die Menschen: kein offenes Feuer

Bei solch hoher Waldbrandgefahr wird die Bevölkerung von den Behörden gewarnt, sehr vorsichtig zu sein. Auf keinen Fall sollte in bewaldeten Gebieten offenes Feuer enzündet werden, auch bitten die Dienststellen, dort auf das Rauchen zu verzichten.

Doch nicht nur die Trockenheit macht den Wäldern zu schaffen. Für Allergiker ist die derzeitige Gräserpollenbelastung enorm hoch. Darauf wies der Deutsche Wetterdienst nochmal gesondert via Twitter hin, auch mit dem Verweis auf die nächsten Tage, in denen sich die Lage nicht wirklich verbessern wird. (fhz)

