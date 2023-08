Forscher entdeckt Fossilien-Skelett: „Der größte Amphibienfund, der je in Bayern geglückt ist“

Von: Adriano D'Adamo

Der Paläontologe Dr. Frederik Spindler fand im fränkischen Steigerwald die Überreste eines Cyclotosaurus. Er erzählte, welche Fossilien in Bayern zu finden sind.

Steigerwald – Alleine der Unterkiefer war 70 cm lang, sein Körper war länger als drei Meter und er lebte vor mehreren hundert Millionen Jahren. Die Rede ist vom Cyclotosaurus. Der Paläontologe Dr. Frederik Spindler fand dessen Fossilien im Steigerwald in Oberfranken. Er erklärt Merkur.de, wie er und seine Kollegen die Überreste fanden, was mit ihnen geschehen soll und warum es so viele Fossilien in Bayern gibt.

Dino-Fund in Franken: Sah aus wie ein Alligator mit kurzen Beinen

2021 fanden Spindler und Kollegen des Landesamtes zuerst den 70 cm langen Unterkiefer des Cyclotosaurus in einem mehrere hundert Kilogramm schweren Sandblock. Beim Freilegen entdeckten sie weitere Knochen und fanden Teile des Schädeldachs, mehrere Schulterknochen und eine mögliche Kiemenspange. Spindler ist Wirbeltier-Paläontologe und eigentlich spezialisiert auf verschiedene Säugetiervorfahren. Seiner Forschung nach, war der Cyclotosaurus „ein großes Amphib, also kein Dinosaurier, noch nicht einmal ein Reptil.“

Ein animiertes Modell von Frederik Spindler zeigt, wie ein Cyclotosaurus hätte aussehen können. © Frederik Spindler

Er vermutet, dass das Tier in der Triaszeit lebte. Diese erstreckte sich vor über 251 Millionen bis 201 Millionen Jahren vor unserer Zeitrechnung. Er betonte auch, dass „man in einem lebenden Cyclotosaurus eher einen kurzbeinigen Alligator erkennen“ würde. Deswegen soll er den Forschungen von Frederik Spindler zufolge wahrscheinlich im Wasser gelebt und an Land schwerfällig gewesen sein. Er beschrieb seinen Fund unter anderem auch als „Riesenlurch“.

Arbeit mit Fossilien: Mehr über das Leben vor Millionen Jahren erfahren

Spindler malte auch ein Szenario auf, warum nur bestimmte Fossilien an derselben Stelle zu finden waren und nicht das gesamte Skelett. „In diesem Fall lag das Skelett einst vollständig im Uferbereich eines Flusses in feinem Schlamm. Ein Flutereignis nach einem heftigen Unwetter hat diese Uferbank später weggerissen und verspült“, erklärt Spindler. „Somit sind feinere Skelettteile weiter weg verdriftet, der Zusammenhang der Leiche ist völlig aufgelöst, und die Knochen liegen inmitten des groben Sandes. Das Grab des Riesenlurchs ist sozusagen umgebettet worden.“

Auch wenn die Ausgrabung vor zwei Jahren in Franken stattfand, sind er und sein Team noch nicht fertig mit den Fossilien. „Die Fossilien brauchen noch viel Aufmerksamkeit in der Feinpräparation.“ Sobald sie bereit sind, sollen sie ausgestellt und wissenschaftlich erforscht werden. Der Paläontologe will aber mehr als nur die Form und Größe des Tieres herausfinden. „Es gilt, die Spezies ‚Cyclotosaurus ebrachensis‘ anatomisch neu zu beschreiben.“

Der Unterkiefer des Sauriers und der bearbeitete Sandblock von der Ausgrabung. © Frederik Spindker

Er und seine Kollegen wollen die Verwandtschaft zu anderen Tierarten analysieren und erhoffen sich dadurch Rückschlüsse auf dessen Verbreitungsmuster, Lebensweise und Bewegung zu erhalten. Was aber feststeht, ist, dass der Cyclotosaurus eine Gefahr für die Dinosaurier war. „Auch wenn Cyclotosaurus womöglich überwiegend von Fisch lebte, waren seine Kiefer stark genug, kleinere oder junge Dinosaurier zu erbeuten.“

Dino-Funde in Bayern: Schätze aus der Kreidezeit

„Bayern ist gesegnet mit Fossilien“, sagt der Paläontologe Merkur.de. Die gefundenen Fossilien im Freistaat stammen größtenteils aus der Trias-, Jura- und Kreidezeit. Die Jurazeit begann gleich nach dem Ende der Trias vor 201 Millionen Jahren und endete vor 145 Millionen Jahren. In dieser Ära gab es weniger große Dinosaurier und viel mehr kleinere Lebewesen, wie der Urvogel Archaeopteryx und der raptorenähnliche Compsognathus. Die Kreidezeit begann vor 145 Millionen Jahre und endete vor 66 Millionen Jahren. In dieser Ära lebten unter anderem der Triceratops und Tyrannosaurus Rex. Das Zeitalter endete mit dem Aussterben der Dinosaurier.

In Bayern und Franken sind neben Fußspuren und Knochen von größeren Dinosauriern auch Fossilien von Meeresreptilien und Flugsaurier zu finden. Fossilie von Lurche sind hingegen sehr selten im Freistaat vorhanden. „Doch der neue Fund von Cyclotosaurus ist gemessen an der geschätzten Körperlänge der größte Amphibienfund, der je in Bayern geglückt ist“, erklärt Spindler.

