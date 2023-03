Seit über zwei Jahren: Stadt Regensburg leistet sich teuren Leerstand

Von: Stefan Aigner

Hier wirft die Stadt Regensburg das Geld zum Schaufenster raus: An der Schierstadt 2 in Stadtamhof. © Stefan Aigner

Seit über zwei Jahren mietet die Stadt Regensburg attraktive Räume im Herzen des Welterbes – und lässt sie leer stehen.

Regensburg - 25.000 Euro pro Jahr lässt sich die Stadt Regensburg dem Vernehmen nach einen Leerstand in attraktiver Lage kosten. Seit über zwei Jahren. Hintergrund sind wieder einmal Meinungsverschiedenheiten in der Rathaus-Koalition. Doch von Anfang an.

Teurer Leerstand in Regensburg: Stadt stach andere Interessenten aus

2018 verließ das Café Coming Home die 150 Quadratmeter großen Räume in Stadtamhof, An der Schierstadt 2. Schön gelegen, mit großen Schaufenstern und recht einladend wirkt das alles.

Kein Wunder, dass es einige Interessenten gab – darunter beispielsweise die Spital-Brauerei. Doch auch für kulturelle Nutzungen zum günstigen Mietzins soll der Verpächter offen gewesen sein. Am Ende aber schlug die Stadt Regensburg zu.

Stadt Regensburg mietet teuren Leerstand: Räume sollten Gedenkort werden

Seit Anfang 2021 hat man die Räume gemietet – einen Gedenkort für NS-Erinnerungskultur in Nähe zum früheren KZ-Außenlager Colosseum in Stadtamhof hatte man schon länger gesucht. Das Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft schien ideal.

Doch die Pläne scheiterten – wieder einmal am größten Mitglied der Rathaus-Koalition, der CSU-Fraktion, die immer wieder gegen die offizielle Koalitionslinie schießt, etwa beim Mammutprojekt Stadtbahn oder der Verkehrsberuhigung des Bahnhofsumfelds.

„Keine politische Mehrheit“ für Gedenkort: Die CSU war dagegen

„Für den Gedenkort konnte keine politische Mehrheit gefunden werden“, heißt es offiziell von der Stadt Regensburg. Etwas genauer weiß man es aber bei der Koalition: Die CSU war demnach schlicht dagegen, dass die Stabsstelle für Gedenkkultur, angesiedelt beim Bildungsreferat, diese Räume bekommen sollte.

Das mag daran liegen, dass man Vorbehalte gegen Raphael Birnstiel von der Stabsstelle hat, der immerhin Vorsitzender der Stadt-SPD. Es könnte aber auch damit zu tun haben, dass die CSU ganz grundsätzliche Probleme hat mit dem Bildungsreferat, das man nach der Pensionierung von Bildungsreferent Hermann Hage am liebsten nicht neu besetzt, sondern der eigenen Bürgermeisterin Astrid Freudenstein zugeschlagen hätte.

Räume für Mittagsbetreuung: Keine Genehmigung von der Regierung

Im Clinch jedenfalls lag man schon länger – und so zerschlugen sich besagte Pläne. Ebenfalls gescheitert ist das Vorhaben, An der Schierstadt 2 Räume für die Mittagsbetreuung der Gerhardinger Grundschule unterzubringen. Ohnehin nur eine Notlösung, der die Verwaltungsexperten kaum Chancen attestiert hatten.

Die Regierung der Oberpfalz hat denn auch als zuständige Aufsichtsbehörde eine entsprechende Nutzungserlaubnis nicht erteilt – schlechte Belichtung, schlechte Belüftung und zu weit vom Schulgebäude entfernt, lauten die wesentlichen Argumente.

Pachtdauer? Künftige Pläne? Die Stadt Regensburg schweigt

Dazu, was die Stadt nun dort vorhat gibt es – keine Auskunft. Ebensio verschwiegen zeigt man sich zur genauen Pacht und dazu, wie lange der Vertrag noch läuft. Fehler will man keine gemacht haben. „Die Ausgaben sind ja nicht absichtlich erfolgt, sondern im Sachzusammenhang zu sehen“, heißt es von der städtischen Pressestelle.

Warum man im Vorfeld nicht abgeklärt hat, wofür es überhaupt eine politische Mehrheit gibt, bleibt derweil offen. Und die Stadt zahlt erst einmal weiter – Monat für Monat.

