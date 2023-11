SEK-Einsatz in Nandlstadt: Polizei sucht Häftling und stürmt Wohnung – Video von vor Ort

Teilen

Mit Maschinenpistolen im Anschlag sicherten Einsatzkräfte der Polizei den Bereich im Ortskern von Nandlstadt. © Richard Lorenz

Ein massives Polizeiaufgebot samt schwer bewaffneter Spezialkräfte rückte am Samstag in Nandlstadt an. Vor Ort wurde ein Anwesen umzingelt - und dann gestürmt.

Nandlstadt – „Halt Polizei! Bleiben Sie stehen und zeigen Sie mir Ihre Hände!“ Diese sehr laute Aufforderung schallte am Samstagabend gegen 19 Uhr durch die Freisinger Straße in der Hallertau-Gemeinde Nandlstadt. Der gesamte Straßenzug vom Rathaus bis zum Bräuanger war nämlich von der Polizei ab 18 Uhr gesperrt worden – zudem mussten sämtliche Personen dieses Gebiet schleunigst verlassen. Ab 20 Uhr spitzte sich die Lage dann weiter zu, weshalb sich mindestens zwei SEK-Gruppen für einen Einsatz bereit machten.

Großeinsatz in Nandlstadt - Polizei sucht nach flüchtigem Häftling

Es war eine gespenstische Stimmung: Im Kreuzungsbereich Oberbräu warteten zahlreiche Polizisten auf die nächsten Schritte – wie auch Zivilstreifen im Bereich Rathaus und auf Höhe der Bräuanger-Einfahrt. Der Ton der Beamten: Angespannt und schroff, zum Einsatzgrund durfte und wollte zunächst nichts gesagt werden. Was allerdings ab 20 Uhr klar wurde: In einem der Gebäude in der Freisinger Straße wurde ein flüchtiger Straftäter vermutet - das jedenfalls wurde aus den lautstarken Wortwechseln zwischen der Polizei und der Person im Haus deutlich. Der Angehörige des Straftäters musste zur Kommunikation nämlich mit den schwer bewaffneten Beamten am Wohnungsfenster zur Straße knien und seine Hände deutlich sichtbar aus der Öffnung strecken.

Was auch deutlich spürbar war: Die Einsatzkräfte wurden nervöser, immer wieder wurden die Waffen aus den Halftern gezogen, wie auch Maschinenpistolen aus den Fahrzeugen geholt. Zwei SEK-Einsatzgruppen mit Schutzschildern und ebenso schwerer Bewaffnung rückten an – einer von ihnen hatte sogar eine Motorsäge dabei, offensichtlich zur Öffnung einer Wohnungstür. Während der Mann im Gebäude beteuerte, dass er alleine sei und dass er auch gerne runter kommen könne, gab es auf der Straße Einsatzbesprechungen. Dort fiel dann wohl auch die Entscheidung, in die Wohnung zu gehen. Kurz vor 21 Uhr wurde dann die Türe gewaltsam geöffnet, der Angehörige in Gewahrsam genommen und zu einem Polizeifahrzeug gebracht. „Ich hab‘ keinen Ausweis!“, rief der Angehörige, während er in das Auto geschoben wurde und eine ihm bekannte Frau dagegen protestieren wollte – allerdings vergeblich.

Der gesamte Straßenzug vom Rathaus bis zum Bräuanger war weiträumig von der Polizei abgesperrt worden. Spezialkräfte näherten sich dem Zielobjekt dann aus mehreren Richtungen - bis schließlich ein Anwesen gestürmt wurde. © Richard Lorenz

Während des Einsatzes, der unblutig endete, waren in Höhe Oberbräu-Kreuzung zahlreiche Schaulustige zusammengekommen – einige von ihnen hatten sogar Bier und etwas zu Essen mitgebracht. Und auch das war gespenstisch und unwirklich: Keine 30 Meter vor dem Einsatzort und keine zwei Meter vor einem Beamten mit einer Maschinenpistole im Anschlag tummelten sich bis zu 20 Zaungäste. Nach rund drei Stunden war der Einsatz dann beendet.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Am späten Abend, nachdem sich die Lage geklärt hatte, äußerte sich die Polizei dann auch offiziell zu dem aufsehenerregenden Einsatz. Wie Andreas Eichele, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, auf Anfrage des Freisinger Tagblatts erklärte, „ging es darum, dass jemand von seinem Ausgang seines Gefängnisaufenthalts nicht mehr zurückgekehrt war“. Eine Streife habe den Verurteilten dann an der Nandlstädter Adresse seines Verwandten suchen wollen. Eichele: „Als die Polizei geklingelt hat, hatte sich der Verdacht ergeben, dass eine gefährliche Situation besteht. Deshalb sind die Spezialeinheiten angerückt.“ Dieser Verdacht habe sich dann aber letztlich nicht bestätigt - und der gesuchte Häftling sei ebenfalls nicht angetroffen worden. Der Mann aus dem Haus sei nicht festgenommen worden, sondern lediglich zur Befragung und Überprüfung der Personalien abgeführt worden, erklärte der Sprecher.

Gesuchter Häftling nicht aufgefunden und weiter flüchtig

Nach dem gesuchten Straftäter werde laut Andreas Eichele weiter intensiv gefahndet. Eine konkrete Gefährdung für die Bevölkerung sei jedoch nicht zu erwarten. Sonst, so Eichele, wäre die Person gar nicht erst von der Justiz auf einen Freigang gelassen worden. Von Richard Lorenz & Armin Forster

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.