Bayerische Vorzeigestadt mit Problemen: „Verfolgen die Entwicklung mit Sorge“

Von: Nikolas Pelke

Viele Einzelhändler in Erlangen fühlen sich wie das Traditionsgeschäft Städtler von der Stadt im Stich gelassen. © Nikolas Pelke

Selbst in der wohlhabenden Hugenottenstadt mehren sich die Leerstände. Besonders ein Teil der Innenstadt leidet und braucht offensichtlich dringend Hilfe.

Erlangen - Hohe Einkommen, starke Kaufkraft: Erlangen belegt in allen Städterankings die allervordersten Plätze. Doch selbst in der wohlhabenden Universitäts- und Siemensstadt häufen sich derzeit die Leerstände in der Innenstadt. Besonders in der nördlichen Altstadt zwischen Dreifaltigkeitskirche und Markgrafentheater verschlechtert sich offensichtlich zunehmend die Lage.

Erlangen nur reich auf dem Papier?

An manchen Ecken in der Erlanger Hauptstraße wie hier an der Kreuzung zur Engelstraße mehren sich die Leerstände schon relativ dramatisch. © Nikolas Pelke

„Es wird wirklich immer schlimmer um uns herum. Erlangen ist nur reich auf dem Papier“, sagt Kerstin Städtler vom gleichnamigen Juweliergeschäft in der Erlanger Hauptstraße. Direkt gegenüber stehen gleich zwei Ladengeschäfte nebeneinander leer. „Die Autos können nirgendwo parken und die teuren neuen Gehwege sind überall mit Fahrrädern vollgestopft“, ärgert sich die Inhaberin des Familiengeschäfts, das seit über 60 Jahren in der Erlanger Hauptstraße besteht. Die Politik scheint den Ernst der Lage noch nicht begriffen zu haben, findet Städtler. Die zahlreichen Dauerbaustellen würden auch noch die letzten Kunden vergraulen, sagt die Ladenbesitzerin, die einen eindeutigen Warnhinweis ins Schaufenster gehangen hat: „Stirbt der Handel, stirbt die Stadt“, heißt es eindringlich auf dem Hinweisschild.

Rathaus verfolgt Entwicklung mit Sorge

„Leerstände sind auch in Erlangen ein Problem“, gesteht Erlangens Wirtschaftsreferent Konrad Beugel auf Anfrage dieses Medienhauses. Im Vergleich zu anderen Städten stünde die Hugenottenstadt aktuell „noch ein bisschen besser“ dar.

Auch im reichen Erlangen sind Leerstände in der Innenstadt mittlerweile ein echtes Problem, sagt Erlangens Wirtschaftsreferent Konrad Beugel. © Nikolas Pelke

„Gleichwohl verfolgen wir die sich abzeichnende Entwicklung mit Sorge und versuchen aktiv gegenzusteuern“, betont Beugel und verweist auf die besondere Problematik in der nördlichen Altstadt. Ausgerechnet auf der Hauptstraße würden ständig Busse verkehren. „Für Gastronomen und Händler gleichermaßen ist dies eine Bürde, da die Aufenthaltsqualität in diesem Bereich darunter leidet“, kritisiert Beugel. Während die vielen Busse durch die Hauptstraße rollen, versuchen Autofahrer den Bereich ohne gute Park- und Wendemöglichkeiten tunlichst zu meiden.

Um die Leerstände in Grenzen zu halten, tritt auch die Stadt Erlangen wie hier an der Ecke zur Glockenstraße selbst als Mieter auf. © Nikolas Pelke

Kostenlose Busse sollen Erreichbarkeit ab 1. Januar verbessern

Die räumlichen und verkehrlichen Rahmenbedingungen will deshalb wohl auch Erlangens Bau- und Planungsreferent Harald Lang langfristig unbedingt verbessern. Insbesondere müsse die Aufenthaltsqualität erhöht und das Stadtbild verschönert werden, fordert Lang. Daneben müssten Kunden die Geschäfte und Läden in der nördlichen Innenstadt mit dem Auto besser erreichen können.

„Dazu bedarf es einer attraktiveren Anbindung an die bestehenden Parkmöglichkeiten. Dabei geht es insbesondere um die Parkhäuser, die sich vor allem im Süden und am Rand der Innenstadt befinden. Hierfür wird ab dem 1. Januar ein kostenloser Öffentlicher Nahverkehr zunächst als Pilotprojekt für drei Jahre in der Innenstadt angeboten, um die letzte Meile vom Parkplatz attraktiv überbrücken zu können“, erklärt Lang und betont, dass zum nächsten Fahrplanwechsel die mit Elektrobussen betriebene Citylinie zusätzlich als Ringbuslinie eingeführt werden soll, um die Erreichbarkeit der abseits der großen Parkflächen gelegenen nördlichen Innenstadt zu erhöhen.

In dem ehemaligen „Bunten Laden“ in der notleidenden Hauptstraße hat die Stadt Erlangen kürzlich das Amt für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt als belebende Maßnahme eröffnet. © Nikolas Pelke

Erlangen tritt selbst als Mieter auf den Plan

Außerdem könnten inhabergeführte Einzelhandelsgeschäfte bei Neuanmietungen in diesem Bereich der Altstadt einen Mietkostenzuschuss für maximal zwei Jahre bekommen, erklärt Lang und bleibt trotzdem realistisch. Alle leerstehenden Geschäfte würden wohl nicht mehr neue Inhaber finden. Deshalb müsse auch die Stadt als Mieter auf den Plan treten, um der Tristesse mit Leben zu begegnen. In dem ehemaligen „Bunten Laden“ ist kürzlich zum Beispiel das städtische Amt für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt eingezogen. Wohnungen sollen nach dem Willen des Bau- und Planungsreferenten zusätzlich zur Wiederbelebung der aussterbenden Kernzonen der Innenstadt beitragen. Schließlich sind im reichen Erlangen bezahlbare Wohnungen in zentraler Lage besonders begehrt.

