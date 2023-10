Selfies, Essen, Interviews: Söder und Wüst spazieren durch Nürnberg – „Sehr geiles Video“

Von: Katarina Amtmann

Markus Söder empfing NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst in seiner Heimatstadt Nürnberg. Der CSU-Chef teilte ein Video von dem Besuch, das die Fans begeistert.

Nürnberg - Kurz vor der Landtagswahl in Bayern am Sonntag (8. Oktober) hat Markus Söder noch seinen Amtskollegen aus Nordrhein-Westfalen empfangen. „Bestes Wetter für einen Spaziergang durch Nürnberg mit Hendrik Wüst“, schreibt er zu einem Video - unterlegt mit dem Lied „Sunroof“ von DJ Micky M. Nach dem Spaziergang gabs für die beiden Unionspolitiker dann noch ein fränkisches Schäufele. Dem widmete Söder sogar ein eigenes Posting auf Instagram und passte dafür seinen berühmten Hashtag an.

Söder und Wüst in Nürnberg: CSU-Chef teilt Video auf Instagram

In dem Video ist ein Zusammenschnitt des Tages zu sehen: Söder und Wüst gestikulierend auf einem Balkon, Söder und Wüst beim Fernsehinterview, Söder und Wüst bestens gelaunt in der Nürnberger Innenstadt, Wüst beim Selfies machen mit Fans, Söder und Wüst am Schönen Brunnen, Söder beim Selfies schießen mit Nürnbergern und abschließend noch beim Essen eines fränkischen Schäufeles mit Weißbier.

„Sehr geiles Video“: Söder teilt Clip mit Hendrik Wüst auf Instagram

„Sehr geiles Video“, kommentiert jemand zu drei Flammen-Smileys. „Viel Erfolg bei der Wahl, lieber Markus Söder“, wünscht eine weitere Person. Für den Clip gibt es von Söders Fans zahlreiche Daumen-hoch- oder Klatsch-Smileys.

Söder und Wüst spazieren durch Nürnberg - 1200 Likes auf Instagram

„Der Einäugige ist unter den Blinden König“, schreibt eine weitere Person - sinngemäß: verglichen mit etwas Schlechtem erscheint das Mittelmäßige gut. Ob er damit Söder oder seinen Kollegen aus Nordrhein-Westfalen meint, bleibt unklar. Über 1200 Likes konnte das Foto in nicht einmal 24 Stunden aber bereits einsammeln. (kam)

