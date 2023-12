Seltene Funde in Bayern: Experten entdecken Knochen von Höhlenbären und Mammuts

Von: Katarina Amtmann

Das Foto zeigt den Eckzahn eines Höhlenbären. Fachleute haben diesen bei Grabungen in diesem Jahr im Landkreis Ansbach in Mittelfranken geborgen, teilte das bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) mit. © Archäologischer Service Tschuch/BLfD/dpa/dpa-Bildfunk +++

In Mittelfranken hat ein Ausgrabungsteam seltene und bedeutsame Funde gemacht. Nun förderten die Experten noch mehr Knochen zutage.

Ansbach - Ein nahezu vollständiges Höhlenbären-Skelett, unzählige Tierknochen und Steinzeit-Werkzeuge - Experten haben bei weiteren Ausgrabungen in Mittelfranken Entdeckungen gemacht, die auf einen Rastplatz der Menschen in der Altsteinzeit hinweisen. Besonders faszinierend für die Wissenschaft sind sieben erstaunlich gut erhaltene Kieferfragmente von Höhlenbären, so die Mitteilung des bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege am Montag in München. Diese Fragmente vervollständigen zusammen mit anderen Knochen nun fast ein Höhlenbären-Skelett.

Kieferfragmente vom Höhlenbären: Extrem seltener Fund im Landkreis Ansbach

Über 10.000 Knochen wurden vom Ausgrabungsteam seit dem letzten Jahr an der 1200 Quadratmeter großen Fundstätte bei Endsee im Landkreis Ansbach ausgegraben, wobei der Großteil von Höhlenbären stammt. Das Landesamt für Denkmalpflege bezeichnete den Fund 2022 als extrem selten und bedeutsam.

Mammut- und Nashorn-Knochen gefunden - Höhlenbären waren wohl Vegetarier

Neben den Bärenknochen wurden auch Knochen von Wildpferden, Mammuts, Nashörnern und Wölfen entdeckt. Einige davon zeigten Brandspuren. „Die Knochen von Mammut, Wildpferden und Nashörnern sind unzweifelhaft Jagd- und Aasreste - wahrscheinlich von Jägern, denn Höhlenbären waren vermutlich Vegetarier“, erläuterte Archäologe Christoph Lobinger.

Ob die Jäger Neandertaler oder Menschen gewesen seien, sei noch nicht abschließend geklärt. Die vielen Bärenknochen deuten den Fachleuten zufolge daraufhin, dass die Gegend in der Altsteinzeit von Höhlen geprägt gewesen war. Diese sind im Laufe der Jahrtausende aber wahrscheinlich durch Erosion verschwunden. (kam/dpa)

In Bayern haben Archäologen zuletzt auch ein 3000 Jahre altes Bronzeschwert gefunden, dass so gut erhalten war, „dass es fast noch glänzt.“ Auch ein 1400 Jahre alter Klappstuhl sorgte für Aufsehen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.