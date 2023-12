„Sensation“: Förster entdeckt fast ausgestorbenen Riesenkäfer in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Ein Heldbock krabbelt über einen Ast. Der fast ausgestorbene Käfer wurde nun in einem Wald in Unterfranken nachgewiesen. © Ludwig Straßer: Ludwig Straßer/LWF/dpa/dpa-Bildfunk

Er ist der größte heimische Käfer - und fast ausgestorben. Ein Förster hat in Franken nun einen Fund gemacht, der eine „absolute Besonderheit“ ist.

München - Den fast ausgestorbenen Heldbock hat ein Förster in einem Wald in Unterfranken entdeckt. Der größte heimische Käfer gilt in Deutschland als vom Aussterben bedroht. Daher stellt dieser Fund eine „absolute Besonderheit“ dar, wie die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) in Freising am Donnerstag (14. Dezember) mitteilte. In der Pressemitteilung sprach das LWF von einer „Sensation im Eichenwald“.

„Sensation“: Förster findet vom Aussterben bedrohten Käfer in unterfränkischem Wald

Der Förster stieß in einem Waldstück nahe Kolitzheim (Landkreis Schweinfurt) zunächst auf daumengroße Bohrlöcher in Eichenholz. Später entdeckte er eine abgestorbene Larve. Eine daraufhin durchgeführte DNA-Analyse bestätigte, dass es sich um den Heldbock (Cerambyx cerdo) handelt.

Laut LWF war diese Art in Bayern in den letzten etwa 70 Jahren nur noch im Luisenhain bei Bamberg zu finden. „Der geglückte Nachweis zeigt einmal mehr, welchen hohen Wert gerade unsere heimischen Eichenwälder für die Biodiversität besitzen“, teilte LWF-Präsident Peter Pröbstle mit.

Heldbock 24 bis 53 mm Kopf-Rumpf-Länge, 110 mm Fühlerlänge bei den Männchen Größter heimischer Käfer Weitere Bezeichnungen: Großer Spießbock, Großer Eichenbock Braunschwarz mit helleren rotbraunen Flügeldeckenspitzen Seine häufigere Geschwisterart ist der Kleine Eichenbock, der mit 17 bis 28 mm deutlich kleiner ist Der Heldbock zählt zu den europaweit geschützten Arten der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie Quelle: LWF

Förster findet Heldbock: Käfer-Fund ist „absolute Besonderheit“

Der Heldbock besiedelt laut Bundesamt für Naturschutz alte Eichen in sonniger Lage. In der Vergangenheit war dieser nachtaktive Käfer in Deutschland weit verbreitet. Heutzutage findet man ihn nur noch vereinzelt in einigen Bundesländern. Der Heldbock ist laut LWF braunschwarz und besitzt hellere rotbraune Flügeldeckenspitzen. Die Larven leben und entwickeln sich über drei bis fünf Jahre im Holz lebender Eichen und ernähren sich von diesem. (kam/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.