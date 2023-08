Sensationsfund in Bayern: Spuren von erstem Massensterben der Erdgeschichte entdeckt

443 Millionen Jahre alt

+ © Daniel Vogl/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Die obere Gesteinsschicht besteht aus Schiefer aus dem Silur, dazwischen eine helle Schicht. Geologen stießen bei Bauarbeiten in einer Straßenböschung nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) auf eine 443 Millionen Jahre alte Schicht im Schiefergestein. © Daniel Vogl/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die Spuren im Schiefer sind 443 Millionen Jahre alt. Geologen hatten sie bei Bauarbeiten in einer freigelegten Straßenböschung in Ludwigsstadt entdeckt.

Ludwigsstadt - In Ludwigsstadt in Oberfranken sind 443 Millionen Jahre alte Spuren im Schiefergestein gefunden worden. Das teilte das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) am Dienstag, 1. August, mit. Sie sollen Belege für das erste Massensterben der Erdgeschichte sein.

In Oberfranken: Spuren von erstem Massensterben der Erdgeschichte entdeckt

Bei Bauarbeiten in der Stadt im Landkreis Kronach an der Grenze zu Thüringen seien Geologen in einer freigelegten Straßenböschung auf die alten Belege gestoßen. „Damals lag die Gegend um Ludwigsstadt komplett unter Wasser und war Teil eines riesigen Ozeans“, sagte Roland Eichhorn, der Leiter des Geologischen Dienstes am LfU. Eine bis heute rätselhafte Katastrophe habe plötzlich fast alles Leben im Meer ausgelöscht. Zum ersten Mal sei es nun gelungen, Spuren dieses Massensterbens auch in bayerischen Gesteinen nachzuweisen.

+ Georg Loth, Geologe am Bayerischen Landesamt für Umwelt, hält eine Ergebnis der ersten Probebohrung der 443 Millionen Jahre alten Gesteinsschicht aus dem Erdzeitalter Silur in der Hand © Daniel Vogl/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Das Schiefergestein wurde am Dienstag mit einem Bagger weiter freigelegt, damit LfU-Geologen mit einem speziellen Diamantbohrer Gesteinsproben für weitere Untersuchungen entnehmen konnten. Anhand der Proben soll dann auch geprüft werden, wie die Fundschicht als Geotop für die Öffentlichkeit erhalten werden kann.

„Gesteine sind uralt und dennoch brandaktuell“: Geologen finden 443 Millionen Jahre alte Spuren

„Die Gesteine sind uralt und dennoch brandaktuell“, so Geologe Eichhorn weiter. In Kooperation mit der Uni Freiberg würden sie nun genauer untersucht, um Rückschlüsse zu gewinnen, wie es damals zu dem Massensterben kam. „Denn Forscher vermuten, dass damals eine weltweite deutliche Klimaerwärmung der Auslöser dieser Katastrophe war“, sagte Eichhorn.

Vor 443 Millionen Jahren habe sich alles Leben im Ozean abgespielt. Landbewohner habe es noch keine gegeben, teilte das LfU weiter mit. Jüngste Forschungsergebnisse ließen vermuten, dass gewaltige Vulkanausbrüche Unmengen an klimawirksamen Treibhausgasen in die Atmosphäre schleuderten. Demnach sei es zur Klimaerwärmung gekommen, wodurch sich die Ozeane aufgeheizt hätten. Der darin gelöste Sauerstoff sei entwichen und die Meeresbewohner erstickt. Rund 85 Prozent aller Tierarten, darunter viele Muscheln, Korallen und Stachelhäuter seien damals ausgestorben. (kam/dpa)

