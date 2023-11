Sexualdelikt vor Regensburger Nachtclub – Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Von: Felix Herz

Ein unbekannter Mann belästigt eine Frau vor einer Diskothek in Regensburg. Die Kripo sucht dringend Zeugen – und veröffentlichte eine Täterbeschreibung.

Regensburg – In den frühen Morgenstunden am Sonntag, 12. November, wurde eine 32-jährige Frau vor der Diskothek Gatsby in Regensburg Opfer eines sexuellen Übergriffs. Laut Polizeibericht wurde die Frau gegen 05:45 Uhr von einem bislang unbekannten Mann bedrängt. Der Täter fasste ihr unter die Kleidung und berührte sie unsittlich im Intimbereich. Die Frau wehrte sich aber gegen den Übergriff, woraufhin der Täter die Flucht ergriff.

Sexualdelikt vor Regensburger Club: Polizei veröffentlicht Beschreibung des Täters

Vor einem Nachtclub in Regensburg hat sich ein Sexualdelikt ereignet. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben:

Etwa 30 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß

Schlanke Statur mit Bauchansatz

Kurz rasierte, schwarze Haare mit Geheimratsecken und Drei-Tage-Bart

Südländisches Aussehen, sprach gebrochenes Deutsch

Bekleidung: Dunkelblaue Jeans, weißes T-Shirt, Winterjacke

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Situation machen können, sich unter der Telefonnummer (09 41) 5 06 28 88 zu melden. (fhz)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.