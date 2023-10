Mit Döner-Verpackung zur „Höhle der Löwen“: Start-up aus Peißenberg sucht Investor bei TV-Show

Zwei Brüder aus dem Landkreis Weilheim wollen die Verpackungsindustrie im Take-away-Bereich mit umweltfreundlichen Alternativen revolutionieren. Bei der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ suchen sie einen Investor.

Peißenberg/Weiheim/Köln – Seit Bilal (37) und Cihan Dalgic (34) mit ihrer „Kebag“, einer Dönerverpackung aus Papier, im Februar in den Medien Aufsehen erregten (wir berichteten), ist einiges geschehen. „Wir haben viele neue Kunden und haben deutlich mehr Produkte verkauft“, erzählt Cihan Dalgic, dessen Vater seit über 25 Jahren den Dönerladen in der Weilheimer Kaltenmoserstraße betreibt, stolz.

Neben der Dönertasche gibt es inzwischen Lösungen für Wraps oder Pommes, umweltfreundliche Salatschüsseln und Besteck sind zur Erweiterung des Sortiments geplant. In ganz Deutschland, Europa und sogar weltweit, zum Beispiel in Singapur, sind die nachhaltigen Verpackungen bereits im Einsatz.

Das erhöhte Auftragsvolumen der letzten Monate brachte neue Herausforderungen mit sich, die firmeninterne Umgestaltungen zur Folge hatten. „Es hat sich viel verändert“, sagt Cihan Dalgic und spricht von Digitalisierung und Abläufen, die mittlerweile automatisiert sind. Bestellungen können dadurch meist innerhalb von zwei Tagen beim Kunden eintreffen.

Döner-Verpackung bei „Höhle der Löwen“: Heimlich ging es im Mai zum Dreh nach Köln

Das Unternehmen soll wachsen, und dazu könnte der TV-Auftritt in „Die Höhle der Löwen“ beitragen. Bisher war es ein gut gehütetes Geheimnis, dass die Dalgics dort teilgenommen haben. Doch am vergangenen Dienstag ließen sie die Bombe platzen und weihten ihre Familie und Freunde und später auch die Follower ihrer Sozial-Media-Kanäle ein: Am kommenden Montag, 16. Oktober, ist im Fernsehen zu sehen, wie sie dort versuchen, einen Investor für ihr Start-up zu finden.

Bei der Fernsehshow „Die Höhle der Löwen“ sind Bilal (l.) und Cihan Dalgic am Montag zu sehen. Heimlich im Mai zum Dreh nach Köln © RTL/Bernd-Michael Maurer

Zwar sei die Idee, sich bei der Fernsehshow zu bewerben, schon früher aufgekommen. Den Anstoß, diesen Einfall dann tatsächlich umzusetzen, gab die Produktionsfirma von „Die Höhle der Löwen“. Zur Überraschung der Brüder wurden sie von dieser gefragt, ob sie sich bewerben wollen. „Wir fanden es interessant“, berichtet Cihan Dalgic. Nach kurzem Überlegen wurden alle nötigen Dokumente zusammengesammelt und eine umfangreiche Bewerbung eingereicht.

Als die Zusage für die Sendung kam, war die Freude groß. Immer wieder feilten die Brüder an ihrem Pitch, übten stundenlang gemeinsam – immer so, dass keiner etwas mitbekommt. „Wir haben uns viel Gedanken um das Bühnenbild gemacht“, erinnert sich Cihan Dalgic und ergänzt: „Wir wollten unsere ganze Firma zeigen und unsere Vision weitergeben.“

Im Mai war es dann so weit und es ging nach Köln zum Dreh. „Wir haben das gleich mit ein paar Kundenterminen verbunden“, sagt Cihan Dalgic. Keiner sollte wissen, was wirklich in Nordrhein-Westfalen passiert.

Döner-Verpackungs-Idee: Sendung wird am Montag (16. Oktober) ausgestrahlt

Ein paar Details darf er schon vor der Ausstrahlung verraten. Im Warteraum vor ihrem Auftritt sei es sehr angenehm gewesen und man sei ins Gespräch mit anderen Gründern gekommen. Als es dann losging, waren sie rund eineinhalbstunden im Studio. Tatsächlich trafen sie dort zum ersten Mal auf die „Löwen“. „Es ging so schnell vorbei; gefühlt waren es nur ein paar Minuten“, ist der Geschäftsmann noch immer angetan von dem Erlebnis. Für ihn steht fest: „Es war eine tolle Erfahrung.“

Ob die Brüder einen Investor gefunden haben, das wollen sie nicht preisgeben, um die Spannung nicht zu verderben. Sie wollen die Sendung gemeinsam mit ihrer ganzen Familie schauen. Cihan Dalgic freut sich schon darauf und ist dankbar für die Unterstützung der Familie: „Alle sind unglaublich stolz auf uns.“

Die Höhle der Löwen mit dem Brüderpaar läuft am kommenden Montag, 16. Oktober, um 20.15 Uhr bei VOX.

