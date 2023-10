„Ausmaß des Terrors überschreitet alles“: Jüdisches Museum in Bayern schließt wegen Sicherheitslage

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Nach dem Angriff der Hamas auf Israel stehen jüdische Einrichtungen in Bayern unter noch größerem Schutz als zuvor - ein Museum schließt trotzdem.

München - Bereits vor dem Angriff auf Israel standen Synagogen und andere jüdische Einrichtungen unter besonderem Schutz der Polizei. Nun schauen die Sicherheitsbehörden aber noch genauer hin. Ein bayerisches Museum hält die Situation für zu gefährlich - und schließt.

Nach Angriff der Hamas auf Israel: Schutzmaßnahmen für jüdische Einrichtungen werden überprüft

Die bayerische Polizei prüft nach dem Angriff auf Israel Schutzkonzepte für jüdische Einrichtungen in Bayern. Die Sicherheit israelischer und jüdischer Einrichtungen habe Priorität, wie das Innenministerium am Montag (9. Oktober) erklärte. „Derzeit liegen uns für Bayern keine konkreten Gefährdungserkenntnisse vor“, berichtete ein Ministeriumssprecher.

Trotzdem seien alle Polizeipräsidien unmittelbar nach dem Angriff der Hamas gebeten worden, die entsprechenden Schutzmaßnahmen zu prüfen - und gegebenenfalls anzupassen. Details dazu wird es aber nicht geben. „Um die Maßnahmen nicht zu gefährden, können wir dazu keine näheren Auskünfte geben“, sagte der Sprecher weiter. Das Spektrum könne von einer verstärkten Präsenz von Streifen bis hin zu polizeilichen Posten vor den Einrichtungen reichen.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Hamas-Angriff auf Israel: „Ausmaß des Terrors überschreitet alles“ - Museum in Bayern schließt

Das Jüdische Museum Augsburg Schwaben hat derweil bereits angekündigt, aufgrund der Sicherheitslage geschlossen zu bleiben. „Das Ausmaß des Terrors überschreitet alles, was Israel in den letzten Jahrzehnten erlebt hat“, sagte Museumsdirektorin Carmen Reichert. Das Museum wurde 1985 als erstes jüdisches Kulturmuseum Deutschlands errichtet und ist in Augsburg an zwei Standorten vertreten. Bis mindestens an diesem Donnerstag soll es nun aber geschlossen bleiben.

Die Synagoge in Augsburg. Darin befindet sich auch das Jüdische Museum (Archivbild). © IMAGO / Pond5 Images

Das Haupthaus des Museums befindet sich im Gebäudekomplex der Anfang des 20. Jahrhunderts errichteten monumentalen Synagoge im Zentrum Augsburgs. Die Synagoge wurde beim Novemberpogrom 1938 von den Nazis angezündet, war aber nicht niedergebrannt. Da eine Tankstelle gegenüber war, wurde das Feuer wieder gelöscht.

In der Landeshauptstadt München soll das Jüdische Museum dagegen nicht geschlossen werden. Es bleibe geöffnet, sagte eine Sprecherin am Montag. Die Einrichtungen in Augsburg und München wurden auch schon vor dem Angriff der islamistischen Palästinenserorganisation von der Polizei besonders geschützt. (kam/dpa)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.