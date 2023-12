„Sie dachten, es sei ein Aprilscherz“: Outlet-Chef zahlt Mitarbeitern eine Million Euro – für ihre Loyalität

Von: Felix Herz

Marc Wenz, ehemaliger Triathlet und Chef des „Allgäu-Outlets“, zeigt sich gegenüber seinen Mitarbeitern mehrfach als sehr großzügig. © Marc Wenz

Der Chef des „Allgäu-Outlets“, Marc Wenz, ist schon einmal mit seiner Großzügigkeit aufgefallen. Jetzt macht der ehemalige Triathlet erneut Schlagzeilen.

Allgäu – Bereits vor einem Jahr war Marc Wenz in den Schlagzeilen unterwegs. Der Grund damals: Der 55-Jährige übernahm die Energiekosten seiner Mitarbeiter im „Allgäu-Outlet“ in Sonthofen, Landkreis Oberallgäu. Doch jetzt, im Jahr 2023, übertrifft der großzügige Firmenchef sogar seine gute Tat vom Vorjahr – denn er gab bekannt, seinen Angestellten eine Million Euro auszuzahlen.

„Sie waren geschockt“: Firmenchef verteilt eine Million Euro an seine Angestellten

Marc Wenz, geboren in Immenstadt, hat sich schon in jungen Jahren einen Namen gemacht. Als deutscher Triathlet, Ironman und jüngster Ultraman der Welt. Heute führt er das „Allgäu Outlet“, das sich vor allem auf Sportbekleidung spezialisiert. Und begeisterte seine Mitarbeiter vor Kurzem mit einer frohen Kunde. Über die nächsten zehn Jahre hinweg will Wenz insgesamt eine Million Euro an seine Angestellten auszahlen – also 100.000 Euro pro Jahr.

Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet Marc Wenz, dass ihm die Idee zu dem „Loyalitätsbonus“, wie er das Geschenk nennt, anlässlich des zwanzigjährigen Jubiläums der Firma gekommen ist. Mit der Million will er sich bei den Mitarbeitern für ihren Einsatz und ihre Loyalität bedanken. „Deshalb werden auch die Faktoren ‚Firmenzugehörigkeit‘ und ‚Arbeitsstunden‘ die relevanten Determinanten für die Höhe des Anteils jedes Mitarbeiters an der 1 Million Euro sein“, so Wenz zur Methodik der Auszahlung.

Beispielrechnung: So viel bekommen die Angestellten des „Allgäu-Outlets“ im Durchschnitt

Heißt: Der Loyalitätsbonus hängt davon ab, wie lange ein Angestellter Teil des Unternehmens ist und wie viel er arbeitet. Laut bild.de arbeiten rund 70 Angestellte im „Allgäu-Outlet“. Würde jeder gleich viel bekommen, wären das knapp 120 Euro pro Monat für jeden. Dabei ist zu beachten, dass es letztlich aber wohl ein starkes Gefälle zwischen Vollzeitangestellten und Teilzeit-Mitarbeitern geben dürfte. Für die einen gibt es mehr – für die anderen weniger.

Als er seinen Angestellten die frohe Kunde übermittelte, „waren sie geschockt“, erzählt der 55-Jährige. „Sie konnten es nicht glauben und dachten es sei ein Aprilscherz“.

„Versagen der Politik“: Wenz begründet Millionen-Bonus

Auf Nachfrage von Merkur.de führt Wenz die Gründe für das großzügige Geschenk noch etwas weiter aus. „Die Firma wäre heute nicht da, wo sie ist, wenn das Team die letzten 20 Jahre mich nicht so stark und loyal unterstützt hätte“, erklärt der Unternehmer. Zudem sieht er sich „aufgrund des sozialen Versagens der Politik“ in der Pflicht, sich mehr um seine Mitarbeiter zu kümmern, als „je zuvor“.

Mit dem Loyalitätsbonus will Wenz seinen Angestellten also ein dickes Dankeschön ausdrücken. Gleichzeitig hofft er dadurch auch, dass „mir dieses tolle Team weiterhin lange zur Seite steht“. Und er will, dass es ihnen weiterhin gut geht, so Wenz.

Gut für das Image ist der Loyalitätsbonus sowieso. Gegenüber unserer Redaktion berichtet Wenz, dass man seit Bekanntwerden des Geldgeschenks viele Bewerbungen erhalte. Vielleicht macht die Großzügigkeit des Allgäuers ja die Runde und weitere Unternehmen nehmen sich ein Beispiel am „Allgäu Outlet“. Viele Angestellte in Bayern dürften es hoffen. (fhz)

