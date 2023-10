Besitzer will Hündin Shila einschläfern lassen, weil er keine Lust mehr auf sie hat

Von: Adriano D'Adamo

Ihr ehemaliger Besitzer wollte Shila einschläfern lassen – zu Unrecht. Das Tierheim Passau rettete der Hündin im letzten Moment das Leben.

Passau – Einen Hund anzuschaffen, ist keine kleine Angelegenheit. Besitzer sollten ein gutes Zuhause für das Tier ermöglichen können. Shilas ehemaliger Besitzer hat wenig Energie in diesen Plan gesteckt und neben der albanischen Hirtenhündin sich auch noch zwei Doggen angeschafft. Die Rechnung dafür musste Shila zahlen. Weil der Hundhalter sie nicht mehr wollte, sollte sie eingeschläfert werden. Ein Termin stand bereits fest, doch das Tierheim Passau rettete Shila im letzten Moment noch das Leben.

Das Tierheim Passau rettete Shila das Leben. © Tierheim Passau

Besitzer wollte Shila unschuldig einschläfern lassen: Neue Hunde griffen ihn an

Sheilas Leben änderte sich rapide, als ihr ehemaliger Besitzer sich dazu entschied, zwei Doggen anzuschaffen. Diese waren „sehr unerzogen“, erklärt Bettina Mittler, Leiterin des Tierheims Passau. Die zwei Doggen hätten immer wieder das Kämpfen mit der neunjährigen Hirtenhündin angefangen. Dabei wurden nicht nur die Hunde verletzt, sondern auch der Besitzer. Die Reaktion des Hundehalters: Er sperrte Shila in die Speisekammer und die zwei Doggen haben „weiterhin die Wohnung belagert“, beschreibt Mittler über die Situation.

Für den Besitzer stand fest, dass Shila wegmuss. Er sei zum Tierarzt gegangen und habe behauptet, dass die Hirtenhündin ihn gebissen hat. Offenbar eine Lüge, wie das Tierheim Passau sagt. Der Biss stamme von einer der Doggen. Shilas Besitzer habe diesen Biss wissentlich als Vorwand verwendet, um die Einschläferung zu bekommen.

Falsche Aussage beim Tierarzt: Tierheim rettet Shila im letzten Moment das Leben

Der Tierarzt hat die Erzählung laut Mittler „nicht ohne weiteres geglaubt“. Shilas ehemaliger Besitzer habe ein Attest von einem Arzt vorgezeigt, das den Hundebiss bestätigte. Dass der Biss von einer der Doggen und nicht Shila kam, habe er allerdings nicht verraten. Kurz darauf stand bereits ein Termin für von Shila fest.

Der albanische Hirtenhund: Alle Infos auf einen Blick Gewicht: Weibchen: 35 - 40 kg Größe: 54 - 60 cm Lebenserwartung: 10 - 12 Jahre Herkunft: Albanien Physische Merkmale: Muskulöser, kräftiger Körperbau

Markante Gesichtsmaske mit dunkler Schnauze Charakterliche Merkmale: Treu und loyal gegenüber der Familie

Wachsam, ausgezeichnete Wachhundeigenschaften

Das Tierheim erfuhr von der Situation und schritt ein. Betinna Mittler habe den Mann persönlich im Gespräch davon überzeugt, dass sie für Shila ein neues Zuhause finden werden.

Von der Speisekammer in ein neues Zuhause: Shila lernt neue Familie kennen

Im Tierheim angekommen, zeigte sich der gesundheitliche Zustand der Hündin. Shila war gebrechlich, hatte mehrere Hauterkrankungen und eine „massive Ohrenentzündung“. Doch die Helfer nahmen sich Shila an. Betinna Mittler konnte nach kurzer Zeit bereits verkünden, dass die Hirtenhündin „jetzt körperlich wieder vermittelt werden kann“.

Inzwischen hat sie ihre neuen Besitzer kennengelernt und Mitarbeiter des Tierheims haben ihr neues Zuhause besucht. Zwischen dem Gespräch an Shilas letztem Tag in ihrem alten Zuhause und ihrem möglicherweise letzten Tag im Tierheim Passau vergingen nur wenige Wochen. Das Tierheim Passau nahm sich auch anderen Extremfällen in letzter Zeit an, wie Jeeves, der mit stinkender schwarzer Brühe aus den Ohren und abgemagert zu den Helfern kam.

