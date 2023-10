Autofahrer (68) gerät auf Gegenfahrbahn: Wagen von junger Frau überschlägt sich nach Frontalcrash

Von: Katarina Amtmann

Aus ungeklärter Ursache war der Mann mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Er prallte mit dem Auto der jungen Frau zusammen. Beide wurden schwer verletzt.

Siegsdorf - Zwei Autofahrer sind am Montagabend, 23. Oktober, auf einer Bundesstraße bei einem Ortsteil von Siegsdorf (Landkreis Traunstein) zusammengestoßen. Beide Personen wurden dabei schwer verletzt. Der ingesamt entstandene Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt, wie die Polizei Traunstein am Dienstag mitteilte.

Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Oberbayern: Ursache für Crash noch unklar

Die Autofahrer, ein 68-jähriger Mann und eine 23 Jahre alte Frau, seien ins Krankenhaus gebracht worden. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Schwerer Unfall in Oberbayern: Auto von 23-Jähriger überschlägt sich

Der 68-Jährige war am Montag auf der Bundesstraße von Traunstein in Richtung der Gemeinde Siegsdorf unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam sein Auto auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß es frontal mit dem Wagen der jungen Frau zusammen. Das Auto der 23-Jährigen überschlug sich und landete im Graben. (kam/dpa)

In Siegsdorf war es am gleichen Tag zu einem schweren Betriebsunfall gekommen. Ein Mann (33) wurde von einer Metallplatte an Kopf und Oberkörper getroffen und starb noch an der Unfallstelle.

