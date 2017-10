Sigi Hagl bleibt Landesvorsitzende der Grünen

Grünen-Landeschefin Sigi Hagl ist für weitere zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt worden. Gegenkandidatin Judith Bogner landete bei 21,9 Prozent.

Deggendorf - Die Landshuterin erhielt auf einem Landesparteitag am Sonntag in Deggendorf 67,9 Prozent der Stimmen. Eine kurzfristig angetretene Gegenkandidatin, Judith Bogner aus Mühldorf am Inn, erhielt immerhin 21,9 Prozent. Hagl ist seit 2013 Landesvorsitzende der Grünen. Co-Landeschef Eike Hallitzky war schon auf dem Parteitag vor einem Jahr wiedergewählt worden.

dpa