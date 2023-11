„Sind davon überrascht worden“: Klimaaktivisten beschmieren Unigebäude mit Farbe

Von: Katarina Amtmann

Klimaaktivisten schmieren Farbe an Gebäude der Uni Würzburg. © Heiko Becker/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die Letzte Generation hat Gebäude der Universität Würzburg mit Farbe beschmiert. Die Einrichtung wurde davon überrascht, die Polizei ermittelt.

Würzburg - Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben orange Farbe an das Zentrale Hörsaal- und Seminargebäude der Universität Würzburg geschmiert. „Wir sind davon sehr überrascht worden“, sagte eine Sprecherin der Universität am Dienstag, 7. November. Nach dem Vorfall am Dienstagmorgen leitete die Polizei Ermittlungen gegen einen 24- und einen 25-Jährigen ein wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung, wie ein Sprecher sagte.

Letzte Generation beschmiert Unigebäude in Würzburg

Zwei weitere Personen sollen im Universitätsgebäude Plakate und ein Banner angebracht haben. Gegen diese wird vorläufig nicht ermittelt. Allerdings sind die Ermittlungen noch in einem frühen Stadium.

Zur Schadenshöhe gab es nach Angaben der Universität Würzburg zunächst keine Einschätzungen. Erst kürzlich hatten Klimaaktivisten die Bibliothek der Universität Passau mit orangener Farbe besprüht. Dafür gab es viel Kritik. (kam/dpa)

