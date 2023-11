Skandal-Fall Halemba: Geplante Solidaritätsbekundung für AfD-Politiker abgesagt

Von: Felix Herz

Gegen den AfD-Politiker Daniel Halemba wird wegen Volksverhetzung ermittelt. Rückendeckung bekommt er von seiner Partei – bis zu einem gewissen Grad.

Würzburg – Die für Samstag, 4. November, in Würzburg angesetzte Solidaritätsveranstaltung für den AfD-Politiker Daniel Halemba, gegen den Ermittlungen wegen Volksverhetzung laufen, wurde abgesagt. „Die Absage kam vom Veranstalter selbst“, erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken. Daher versammelten sich nur wenige Menschen zu einer zuvor angekündigten Gegendemonstration.

Am Samstagmittag sollte eine Solidaritätsbekundung für AfD-Politiker Daniel Halemba stattfinden – doch sie wurde abgesagt. Auf den Weg hatten sich zuvor auch Gegendemonstranten gemacht. © Jason Tschepljakow/dpa

Halemba mehrere Tage per Haftbefehl gesucht – Amtsgericht setzt ihn außer Kraft

Halemba, 22 Jahre alt, wurde am 8. Oktober in den Landtag gewählt. Aufgrund des Verdachts der Volksverhetzung und der Nutzung von Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen wurde er mehrere Tage lang per Haftbefehl gesucht. Ein Amtsgericht setzte den Haftbefehl später unter Auflagen außer Kraft. So konnte Halemba, der alle Anschuldigungen zurückweist, am Dienstag an der Plenarsitzung des Landtags teilnehmen.

Die Entscheidung, die Kundgebung abzusagen, wurde vom bayerischen Landesverband der Jungen Alternative für Deutschland getroffen, so der Bundesverband der AfD-Jugendorganisation auf Facebook. „Diese Entscheidung resultiert aus Gesprächen mit mehreren am Prozess beteiligten Akteuren.“

„Wo bleibt der Aufschrei?“ Ehemaliges Parteimitglied warnt vor Unterwanderung von Rechtsradikalen

Laut der „Süddeutschen Zeitung“ hatte die Führung der bayerischen AfD für eine Absage plädiert. Insbesondere der Landesvorsitzende Stephan Protschka soll die mit 75 Teilnehmern geplante Solidaritätsveranstaltung als schwer vermittelbar angesehen haben.

Freia Lippold-Eggen, ehemalige AfD-Funktionärin, äußerte sich im „Fränkischen Tag“ bestürzt über den Fall Halemba. „Es schockiert mich, dass sie tatsächlich so radikal sind, und es zeigt mir, dass die Strategie, in den Kreisverbänden Rechtsradikale zu etablieren, zunächst aufgegangen ist.“ Die Stadträtin aus Bad Kissingen trat im August aus der AfD aus und warnte dabei eindringlich vor einer Unterwanderung der AfD durch Rechtsradikale. Sie stellte die Frage: „Wo bleibt der Aufschrei der Partei, dass sie jemanden in ihren Reihen hat, bei dem solche Devotionalien gefunden wurden?“

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.