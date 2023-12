Skifahren nicht möglich: Bergbahn zur Zugspitze stellt den Betrieb ein

Von: Lisa Metzger

Skigebiet Zugspitze © dpa/Bayerische Zugspitzbahn

Angesichts der Schneemassen freuen sich vor allem viele Skifahrer auf ein winterliches Wochenende. Doch daraus wird nichts. Zumindest an der Zugspitze.

Garmisch-Partenkirchen - Die Skisaison an der Zugspitze hatte eben erst begonnne, da muss der Bahnbetrieb an Deutschlands höchstem Berg bereits wieder eingestellt werden. Angesichts des massiven Schneefalls können die Lifte zur Piste nicht fahren. „Wir haben die Zugspitze komplett geschlossen“, sagte die Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn, Verena Tanzer, am Samstag gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa).

Skifahren nach Wetter-Chaos in Bayern nicht möglich: Seilbahn zur Zugspitze eingestellt

Weder die Seilbahn noch die Zahnradbahn könnten fahren. Zudem bestehe eine erhebliche Lawinengefahr. Auch Bäume seien umgestürzt und versperrten die Gleise. „Die Mitarbeiter sind gar nicht erst nach oben gekommen“, sagt Tanzer. Auch die Straße zum Eibsee und zur Talstation der Zugspitzseilbahn seien nur schwer befahrbar gewesen. Ein Bus sei sogar von der Straße abgekommen und in den Graben gerutscht.

Wetter-Chaos in Bayern: Aussicht auf Besserung – Sonne mit Extremkälte erwartet

Dass die Skifahrer am Sonntag (3. Dezember) die Bahnen an der Zugspitze wieder befahren können, sei aber durchaus möglich, so Tanzer. Nicht zuletzt sagt der Deutsche Wetterdienst für den Sonntag strahlenden Sonnenschein vorher, bei frostigen minus 18 Grad sei es das perfekte Skiwetter.

