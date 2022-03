Foto zeigt spektakulären Skilift-Unfall in Tirol: Mann aus Bayern will unbedingt noch Gondel erwischen

Von: Klaus-Maria Mehr

Ein Mann aus Bayern wollte unbedingt noch mit dieser Gondel im Skigebiet Wildschönau mitfahren. Mit schlimmen Folgen. © Zoom Tirol

In Wildschönau in Tirol hat ein Mann aus Bayern einen spektakulären Skilift-Unfall provoziert. Er wollte offenbar unbedingt noch eine Gondel erwischen - mit schlimmen Folgen.

Wildschönau (Tirol) - Die Polizei Tirol berichtet: Am Dienstag (1. März) gegen 08:35 Uhr wollte ein 28-jähriger Skifahrer in Wildschönau mit der Schatzbergbahn (8er-Gondelbahn) bergwärts fahren. Beim Einsteigen in der Talstation versuchte der Mann eine leere Gondel, welche den offiziellen Zustiegsbereich bereits passiert hatte, zu erreichen. Der Unglücks-Skifahrer kommt aus Bayern, genauer: aus Neustadt an der Waldnaab nahe Regensburg.

Spektakulärer Unfall in Skilift: Mann aus Bayern klammert sich an abfahrender Gondel fest

Dazu eilte der 28-Jährige an einem Liftangestellten sowie an mehreren Hinweistafeln (Kein Zustieg mehr) vorbei, platzierte seine Ski im Skiköcher der Gondel und versuchte bei sich bereits schließenden Gondeltüren, im nicht dafür vorgesehenen Gefahrenbereich, in die Kabine zu gelangen. Der 28-Jährige, der sämtliche Warnungen der Liftbediensteten ignorierte, wurde während des Einsteigens mit dem linken Arm zwischen den Gondeltüren eingeklemmt.

Kein schöner Skitag: Der Mann aus Bayern hing minutenlang an der Gondel bevor ihm seine Kräfte verließen. © Zoom Tirol

Dabei dürfte er die Einstiegsschrankenüberwachung (= Notaus der Anlage) absichtlich übersprungen haben. Während des Ausfahrens der Gondel wurde der Mann außen hängend mit einem Arm in den Gondeltüren eingeklemmt und mit der anderen Hand am Skiköcher hängend mitgeschleift. Es gelang ihm noch seinen Arm aus der Gondeltüre zu ziehen und sich damit ebenfalls am Skiköcher festzuhalten.

Mann aus Bayern hängt frei an Gondel - Lift-Angestellter drückt sofort Notknopf

Der Liftangestellte drückte umgehend den Nothalt, durch den Nachlauf bedingt fuhr die Kabine allerdings aus der Talstation aus und kam ca. 41 Meter nach dem automatischen Verschluss der Kabinentüren ca. 7 Meter oberhalb der Auffacher Gemeindestraße zum Stillstand. Anwesende Passanten erkannten die Situation und spannten eine Gewebeplane als Sprungtuch auf. Wenige Augenblicke später verließen den Mann die Kräfte und er fiel in die Plane, wodurch sein Aufprall gedämpft wurde. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

