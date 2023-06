So gut erhalten, „dass es fast noch glänzt“: Archäologen finden 3000 Jahre altes Bronzeschwert in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Das Bronzeschwert sei außergewöhnlich gut erhalten. Es ist circa 3000 Jahre alt. © -/Archäologie-Büro Dr. Woidich/dpa +++ dpa-Bildfunk

Es stammt wohl aus dem 14. Jahrhundert vor Christus: Archäologen haben in Bayern ein Bronzeschwert entdeckt, das sehr gut erhalten ist.

Nördlingen - Archäologen haben in Bayern einen seltenen Fund gemacht: Bei Grabungen in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) entdeckten die Fachleute ein Bronzeschwert, das mehr als 3000 Jahre alt ist. Das teilte das Landesamt für Denkmalpflege am Mittwoch, 14. Juni, mit. Es sei so gut erhalten, „dass es beinahe noch glänzt.“

Seltener Fund in Bayern: Archäologen entdecken Bronzeschwert in Grab

Es handele sich um ein Achtkantschwert, dessen achteckiger Griff komplett aus Bronze besteht. Nach einer vorläufigen Einordnung stamme es aus dem späten 14. Jahrhundert vor Christus und somit aus der mittleren Bronzezeit, hieß es weiter.

Schwertfunde aus dieser Epoche seien selten und stammten entweder aus im 19. Jahrhundert gezielt geöffneten Grabhügeln oder seien einzelne, mutmaßliche Opferfunde. Das nun entdeckte Schwert stamme aus einem mit reichen Bronzebeigaben versehenen Grab. Dort seien ein Mann, eine Frau und ein Jugendlicher begraben gewesen. Die mögliche Beziehung der Personen untereinander sei noch unklar.

„Erhaltungszustand ist außergewöhnlich“: Archäologen entdecken 3000 Jahre altes Bronzeschwert

Das Schwert und die Bestattung müssten noch untersucht werden, wie Generalkonservator Mathias Pfeil, Leiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, sagte. „Aber schon jetzt lässt sich sagen: Der Erhaltungszustand ist außergewöhnlich!“ (kam/dpa)

