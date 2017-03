20 Grad! An einem Tag am Wochenende wird‘s richtig warm

München - Winter, ade? Am 1. März begann zumindest meteorologisch der Frühling. Doch spielt das Wetter da auch mit? So wird es am Wochenende:

Hoch die Hände, bald ist Wochenende! Wir sagen Ihnen, ob Sie sich lieber daheim verkriechen sollen, oder sich der Weg nach draußen lohnt.

Freitag, 3. März:

Zum Wochenend-Auftakt traut sich die Sonne immer mal wieder heraus. Wie der Deutsche Wetterdienst berichtet, bleibt es am Freitag weitgehend trocken. Mit Temperaturen von neun bis 15 Grad wird es immer wärmer. In einigen Alpentälern bläst der Wind aber föhnbedingt noch etwas stärker. In der Nacht wird es mit plus vier bis minus fünf Grad noch relativ zapfig.

Samstag, 4. März:

Die Wolken lockern in der Nacht gebietsweise auf und leiten einen sonnigen Samstag ein. Mit Höchstwerten zwischen 13 und 18 Grad, an den Alpen sogar bis zu 20 Grad, wird es frühlingshaft warm. Bergsportler sollten aber aufpassen, denn auf manchen Alpengipfeln kommt es wegen des Föhns zu orkanartigen Böen. Auch in einigen Föhntälern kann es wieder recht windig werden.

In der Nacht zum Sonntag bleiben die Temperaturen zwar über dem Gefrierpunkt, es ziehen jedoch immer mehr Wolken auf. Stellenweise kann es regnen.

Sonntag, 5. März:

Am Sonntag überwiegen in Bayern wieder die Wolken und es wird kühler. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen sieben und 13 Grad.

Vor allem in Südbayern sind in der Nacht auf Montag wegen der wechselnden bis starken Bewölkung Schauer möglich. Die Temperaturen können wieder deutlich unter den Nullpunkt sinken.

Die neue Woche startet dann trüb und kühler. Für weitere Wetterinfos klicken Sie einfach hier.

Bis 19 Grad soll es am Samstag geben. Nichts verglichen mit den Rekord-Temperaturen im März.

In München sind es 49 Grad Differenz. #Wetter pic.twitter.com/wf6NpjHxWy — tagesschau (@tagesschau) 2. März 2017

jb

Rubriklistenbild: © picture alliance / Jörg Carstens