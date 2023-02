Im neuen Podcast: Lesch kontert Söder – der will sich das mit dem Tempolimit „nochmal überlegen“

Von: Felix Herz

Teilen

Im neuen Podcast der bayerischen Staatsregierung empängt CSU-Chef Söder illustre Gäste. In der ersten Folge war Prof. Dr. Harald Lesch da. (Symbolbild) © picture alliance/dpa | Peter Kneffel

Markus Söder hat einen neuen Podcast. In der ersten Folge ist Prof. Dr. Harald Lesch da – es geht um den Klimawandel. Eine spannende Diskussion.

München – Söder macht Podcast: Diese Nachricht verbreitete sich in der letzten Woche wie ein Lauffeuer. Den bayerischen Ministerpräsidenten würde es fortan auch im Podcast-Format zu hören geben – gepaart stets mit illustren Gästen. Den Anfang machte der unter anderem durchs Fernsehen bekannte Prof. Dr. Harald Lesch.

Söder-Podcast mit Prof. Dr. Harald Lesch: Diskussion um Klimawandel und Tempolimit

Zwischen dem Wissenschaftler, der sich vehement für Umweltschutz und Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels starkmacht, und dem CSU-Chef entbrannte schnell eine spannende Unterhaltung. Thema ist der Klimawandel, dessen Ursachen, Folgen – und was zu tun ist. So sagt Lesch unter anderem, dass „das reichste ein Prozent der Weltbevölkerung alleine für 1,5 Grad Celsius verantwortlich sein wird bis zum Jahr 2050, weil eben die Reichen einen ökologischen Fußabdruck haben, dass es dir das Hirn rausbläst“. Zudem hätten sich die Privatflüge in den letzten Jahren verdoppelt, eine viel beflogene Strecke sei zum Beispiel zwischen Hamburg und Sylt.

Auch greift Lesch das von Leugnern des Klimawandels oft genutzte Argument auf, wonach es Temperaturschwankungen schon immer gegeben habe. „Was wir jetzt gerade sehen, ist irrsinnig schnell“, die Treibhausgaskonzentration sei allein in den letzten zwei Jahrhunderten um 50 Prozent gestiegen. Söder stimmt zu, und macht Hoffnung: Er habe gelesen, dass sich die Ozonschicht regeneriere, man könne also etwas tun.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Mit Blick auf Aktivisten der Letzten Generation: Lesch mit deutlicher Warnung

Vielleicht werden wir eines Tages nochmal zurückdenken an diejenigen, die sich gerade festgeklebt haben, mit dem Gedanken: Mein Gott, wir hätten vielleicht selber dabeisitzen müssen.“

Während Söder zunächst schon mit dem nächsten Thema weitermachen will, stoppt ihn Lesch – wegen der Aktivisten der Letzten Generation. „Vielleicht werden wir eines Tages nochmal zurückdenken an diejenigen, die sich gerade festgeklebt haben, mit dem Gedanken: Mein Gott, wir hätten vielleicht selber dabeisitzen müssen.“ Anschließend führt Lesch noch einen Vergleich an. Die letzten drei Jahre seien La Niña-Jahre gewesen, diese würden eher kühlen. Nun kommt der wärmende El Niño. Wenn es im letzten kühlend gewesen sein soll, so Lesch, dann wolle er gar nicht wissen, wie es in einem wärmenden El Niño-Jahr werden wird.

Tempolimit für den Klimawandel? Lesch kontert Söder

Abschließend kommt noch das Thema Tempolimit auf den Tisch. In einem Nebensatz erwähnt Lesch, dass er zum Beispiel – vor allem hinsichtlich eines neuen Gutachtens – das Tempolimit sehr begrüßen würde. Sechs Millionen Tonnen CO₂ würden dadurch eingespart werden. Söder geht darauf ein und widerspricht – „Beim Tempolimit bin ich nicht überzeugt“, so der CSU-Chef. Da gebe es auch andere Studien, so Söder. „Nicht wirklich“, kontert Lesch. „Ich bin jetzt nochmal total höflich und sag: Ich überleg‘s mir nochmal“, erwidert Söder. Lesch lacht.

Wissenschaft und Politik – die Podcast-Folge zwischen Söder und Lesch zeigt einerseits den mahnenden Finger des Forschers, aber auch die politischen Bedenken des bayerischen Ministerpräsidenten. Die ganze Folge gibt es auf der Website der bayerischen Staatsregierung sowie den typischen Audio-Apps zu hören. (fhz)

Ist Europa für den Klimawandel gerüstet?

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.