Söder bei „We stand with Israel“-Demo in Nürnberg – Auch Gegner vor Ort

Von: Felix Herz

Der brutale Angriff der Hamas auf Israel trifft auch in Deutschland lebende Juden. Bei einer Pro-Israel-Demo ergriff unter anderem Markus Söder das Wort.

Nürnberg – Etwa 2000 Personen haben am Mittwochabend, 11. Oktober, in Nürnberg ihre Unterstützung für das von der Hamas attackierte Israel zum Ausdruck gebracht. Das berichtete unter anderem die Polizei. Eine Kundgebung mit dem Leitspruch „We stand with Israel“ fand auf dem Kornmarkt statt, an der auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder teilnahm.

Söder stellt sich klar hinter die Pro-Israel-Demonstranten – und fordert Verbote

Der Politiker der CSU unterstrich, dass Bayern fest hinter dem jüdischen Leben und Israel steht. Gleichzeitig sprach sich Söder für ein Verbot von Organisationen aus, die Verbindungen zur Hamas aufweisen. Er betonte, dass es auch in Deutschland Organisationen gibt, in denen die Hamas involviert ist. Söder forderte, dass diese Organisationen konsequent verboten und ihre Finanzquellen ausgetrocknet werden sollten. Die Hamas wird von den USA, Israel und der EU als terroristische Organisation betrachtet.

Am vergangenen Samstag hatte die palästinensische Hamas einen verheerenden Angriff auf Israel gestartet. Die Terroristen gingen dabei mit äußerster Brutalität gegen Zivilisten vor. Auf einem Festivalgelände richteten sie ein regelrechtes Massaker an, die Berichte schockieren. Seit Tagen bombardiert nun Israel im Gegenzug den Gazastreifen.

Auch Pro-Palästina-Demonstranten bei Kundgebung – Polizei verweist sie auf separaten Bereich

Die Einladung zur Kundgebung kam von einem breiten Bündnis, angeführt von der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg. Der Vorsitzende Jo-Achim Hamburger verurteilte die Angriffe der Hamas in aller Deutlichkeit und betonte gleichzeitig das Selbstverteidigungsrecht Israels.

Bei einer Pro-Israel-Demo in Nürnberg war auch CSu-Chef Markus Söder vor Ort – und forderte das Verbot von Organisationen mit Bezügen zur Hamas. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Laut Polizeiangaben mischten sich vereinzelt offensichtlich pro-palästinensische Personen unter die Teilnehmer der Kundgebung. Ihnen wurde daraufhin ein separater Versammlungsbereich zugewiesen. Es kam auch zu Beleidigungen zwischen den beiden Gruppen. (fhz)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.