Söder verrät auf TikTok seine Liebe zu Döner - „Ich weiß, es ist Fastenzeit ... “

Von: Tanja Kipke

Markus Söder bekennt sich auf TikTok als Döner-Fan. © csuauftiktok/TikTok/Arnulf Hettrich/IMAGO (Montage)

Markus Söder gibt in den sozialen Netzwerken immer wieder Einblicke in seinen Alltag - und in seine Essensvorlieben. Auf TikTok sprach er über sein Lieblings-Döner-Lokal in Nürnberg.

Nürnberg - Ministerpräsident und nebenbei Foodblogger? Markus Söder gibt mit Fotos auf Instagram immer wieder Einblicke in seine täglichen Mahlzeiten. Ob Frühstück, Mittagessen oder Abendessen: alles war schon dabei. Am Montag erfreute er seine Follower mit einem Eis-Foto, letzte Woche zierte ein Schafskäse-Salat sein Instagram-Profil. Seit einigen Wochen sind die „Food-Posts“ sogar mit einem passenden Hashtag „#söderisst“ versehen. Zudem können seine Follower seit Neuestem an Umfragen bezüglich ihrer Essensvorlieben teilnehmen.

Auch auf TikTok ist der bayerische Ministerpräsident aktiv. Er beantwortet dort regelmäßig Fragen der TikTok-Community. Am Sonntag (20. März) sprach er über sein Lieblings-Döner-Lokal in seiner Heimatstadt Nürnberg. In den Kommentaren wenden sich mehrere Follower mit einer direkten Forderung an Söder.

Auf TikTok: Söder spricht über seine Döner-Vorliebe und sein Lieblings-Lokal in Nürnberg

„Ich mag Döner sehr“, verrät Söder in dem TikTok Video. Er gehe in Nürnberg oft in ein spezielles türkisches Lokal. „Die haben hervorragendes Dönerfleisch und einen tollen Dönerteller“. Söder bekennt sich als Döner-Fan. „Ich weiß, es ist die sogenannte Fastenzeit, man soll weniger Fleisch essen und ich werde mir Mühe geben“, sagt Söder. „Aber an einem richtig guten Döner kommt man schlecht vorbei.“

Söder auf TikTok: Follower mit klarer Forderung nach Döner-Video

In den Kommentaren wenden sich die TikTok-Nutzer mit einer klaren Forderung an Söder. „Bruder, mach mal Döner wieder 3,50€“ oder „dann sorg dafür, dass die wieder 3,50€ kosten Bruder“ ist unter dem Beitrag zu lesen. Andere spekulieren, zu welchem Dönerladen Söder in Nürnberg wohl immer geht. Einige Nutzer sind sich sicher, dass er das Restaurant „Mevlana“ am Plärrer meint, da dort auch ein Bild des Ministerpräsidenten hängen würde. (tkip)