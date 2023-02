„Besser kann ein Video nicht beginnen“ – Fabian Köster lacht über Söders Kostümsuche für Fasching

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Markus Söders Kostüme bei der Fastnacht in Franken sind legendär. Bei der Suche nach einer neuen Verkleidung hat er seine Fans nun mitgenommen.

Nürnberg - Die Faschingsfeierlichkeiten stehen bevor und damit auch die Kultsendung „Fastnacht in Franken“ im Bayerischen Rundfunk (BR). Dort erscheinen auch Bayerns Politiker oftmals in Verkleidung. So begeisterte Ministerpräsident Markus Söder in den letzten Jahren unter anderem als Shrek, Gandalf oder Marilyn Monroe. Und dieses Jahr?

Markus Söder sucht Kostüm für „Fastnacht in Franken“

Die Verkleidung für das Event stand offenbar auch am Samstag (4. Februar) noch nicht fest. Das sagte der CSU-Chef selbst in einem Instagram-Video. Der Clip beginnt kurios, denn Söder trägt einen überdimensional großen Froschkopf. Verkleidet er sich für Fasching also als Froschkönig? Wohl eher nicht, denn als er diesen abnimmt versichert er, dass dies nicht sein Kostüm für Veitshöchheim sei. „Ich suche noch“, gibt er zu. Dafür hat er einen Kostümverleih in seiner Heimatstadt Nürnberg aufgesucht.

Markus Söder in den verrücktesten Faschingskostümen über die Jahre Fotostrecke ansehen

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

„Was wäre denn alles denkbar?“ - Markus Söder sucht Faschingskostüm

„Was wäre denn alles denkbar?“ fragt er. Eine Mitarbeiterin reicht dem CSU-Chef einen Hexenhut. Doch der scheint ihm nicht zu gefallen: „Der ist glaub ich nix für mich, wie wäre das?“ fragt er an seine Follower gerichtet. Als Nächstes probiert er einen Ritterhelm auf, was Söder ein begeistertes „Ohja, Ritter“ entlockt. Ob er aber als Ritter bei „Fastnacht in Franken“ erscheint ist unklar, das Video geht ohne eine Entscheidung von Bayerns Ministerpräsidenten zuende.

„Besser kann ein Video nicht beginnen“ - Fabian Köster lacht über Söders Kostümsuche

„Besser kann ein Video nicht beginnen“, findet Fabian Köster. Der Comedian der „Heute Show“ (ZDF) hat schon sehr oft auf Markus Söders Posts reagiert und sich darüber lustig gemacht. Im November hat er dem Politiker sogar ein kleines Geschenk geschickt.

„Cringe triffts hier nicht ansatzweise“, kommentiert jemand Söders Video. „Wir leben in einer Simulation“, scherzt eine weitere Person.

Markus Söder probiert in einem Kostümverleih Verkleidungen für Fasching aus. © Video/Instagram/Markus Söder

Söder sucht Kostüm für „Fastnacht in Franken“ - Positive Reaktionen im Netz

„Bitte bitte unbedingt verkleiden“, fordert eine Frau. „Es waren immer tolle Kostüme!“ und eine weitere pflichtet ihr bei: „Bisher war die Auswahl immer mega.“ Viele voten in den Kommentaren auch für den Frosch oder den Ritter aus dem Kostümverleih. Stimmen gibt es auch für Pinocchio, Albert Einstein, Obi Wan Kenobi und Aquaman. Die Follower müssen sich aber wohl noch ein paar Tage gedulden, um zu sehen für welches Kostüm sich der CSU-Chef entschieden hat. „Fastnacht in Franken“ läuft am Freitag, 10. Februar, um 19 Uhr im Bayerischen Fernsehen. (kam)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.