Geheimnisvolles Selfie: Söder und Müller kündigen „Überraschung“ an

Von: Felix Herz

„Schöner Termin am Morgen“ schrieb Markus Söder zu dem Foto mit Thomas Müller, das er auf Twitter postete. © Screenshot Twitter / Markus Söder

Markus Söder postete ein Selfie mit Thomas Müller – und versah den Twitter-Beitrag mit einer kryptischen Botschaft. Was wohl dahinter steckt?

München – Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat ein Selfie mit Fußballstar Thomas Müller auf Twitter gepostet. Die beiden hatten demnach einen Termin am Donnerstagmorgen, 20. Oktober. Als wäre es noch nicht ungewöhnlich genug, dass der bekennende Nürnberg-Fan Söder mit Bayern-Star Müller posiert, versieht Söder den Beitrag noch mit einer geheimnisvollen Botschaft.

Geheimnisvolle Twitter-Botschaft von Markus Söder – und Thomas Müller

„Schöner Termin am Morgen. Unterwegs mit Thomas Müller“, schreibt Markus Söder auf Instagram zu einem Selfie mit dem Bayern-Star. Lob gibt es für den 33-jährigen Kicker auch: „Er ist ein super Fußballer und repräsentiert Bayern in der ganzen Welt“, so Söder. Doch dann wird es geheimnisvoll: „Gibt eine Überraschung – aber dürfen wir jetzt noch nicht verraten ...“

Was mit dieser Überraschung wohl gemeint ist? Ein genauerer Blick auf das Foto verrät zumindest: Söder und Müller befinden sich zum Zeitpunkt der Aufnahme wohl beim FC Bayern München. Denn im Hintegrund ist in einer Vitrine der unverwechselbare Henkel des Champions League Pokals zu erkennen. Nicht umsonst wird dieser im Fußball-Jargon auch Henkelpott genannt.

„Überraschung“ von Söder und Müller: Nutzer reagieren mit Kritik und Sarkasmus

Ob es um eine Botschafterrolle Müllers für den Freistaat geht? Oder bekommt er einen Preis? Eher unwahrscheinlich ist es, dass Söder in eine Rolle beim FC Bayern schlüpft. Stand jetzt lässt sich jedenfalls nur spekulieren – offen bleibt auch, wann das Geheimnis gelüftet wird.

Eher kritisch reagiert Söders Twitter-Community, die dem Ministerpräsidenten auf der Social Media Plattform folgen. Dass Söder doch derzeit Besseres zu tun haben sollte, als auf öffentlichkeitswirksamen Terminen aufzutreten und Promis zu treffen, heißt es in vielen Kommentaren. „Schöne Termine bringen keine bessere Gesundheits-, Klima-, Bildungs- oder Infrastrukturpolitik“, schrieb ein Nutzer. Andere machten eher sarkastische Bemerkungen, mutmaßten zum Beispiel, dass Müller bayerischer Windkraft-Beauftragter wird. Letztlich wird die Zeit zeigen, was sich hinter der geheimnisvollen Ankündigung verbirgt. (fhz)

