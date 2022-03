Dieses Söder-Foto sorgt für Lacher im Netz: „Dachte im ersten Moment ...“

Von: Katarina Amtmann

Dieses Söder-Foto sorgt aktuell für Lacher im Netz. © Screenshot Twitter/Markus Söder

Markus Söder nutzt Instagram und Twitter immer wieder, um Bilder aus seinem Alltag zu posten. Mit seinem neuesten Foto sorgt Bayerns Ministerpräsident für Lacher.

München - „Heute Startsignal für den Zukunftsdialog Heimat.Bayern.“ Das verkündete Markus Söder am Dienstag zu einem Gruppenbild auf Instagram. „Wir wollen Heimat gestalten und im Dialog mit allen Bürgerinnen und Bürgern das weiß-blaue Lebensgefühl in allen Landesteilen stärken. Starke Kommunalfinanzen, Vorfahrt für Regionalität, Bürokratieabbau, Behördenverlagerung und der Netzwerk- und Transfergedanke in der Wissenschaft“, schrieb der CSU-Chef zu dem Foto. Und: „Teilhabe für alle und dabei nie vergessen, wer wir sind: Modernität in Tradition - das ist Bayern.“

Söder-Foto auf Instagram sorgt für Lacher: „Dachte im ersten Moment ...“

Doch das Bild weckt bei manchen andere Assoziationen: „Dachte im ersten Moment, Söder würde staubsaugen“, schreibt Roman Wagner zu dem Bild auf Twitter. Wagner ist laut seiner Twitter Bio Autor der „Heute Show“ (ZDF). Auch der Satire-Account „Infoluencer“, der Kritisches und Unterhaltsames aus der Social-Media-Welt postet, teilte neben mehreren Influencer-Fotos auch das Bild von Söder mit den Worten: „Staubsauger-Content für die Reinigung eurer Gedanken.“

Söder-Foto sorgt auf Twitter für Lacher: „Söder mit Staubsauger. Bayern ist ein komischer Distrikt“

Das Bild sorgt auch bei zahlreichen Twitter-Nutzern für Lacher: „Herr Söder präsentiert den Staubsauger der Zukunft. Im blau-weißen Design sorgt er für Sauberkeit in jedem bayrischen Heim.“ Ein weiterer wundert sich: „Söder mit Staubsauger. Bayern ist ein komischer Distrikt“ und ein Dritter hofft direkt: „Modernes neues Design für Staubsauger? Cool, Sie wechseln endlich in die freie Wirtschaft?!“

Immer wieder sorgt Bayerns Ministerpräsident mit seinen Posts für Aufsehen, beispielsweise von seinem Mittagessen. Einige Follower von Söder spekulierten deshalb schon über ein zweites Standbein.