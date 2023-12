Söder freut sich über „Captain Bavaria“-Gemälde – und polarisiert: „Ist der schon wieder peinlich“

Von: Katarina Amtmann

Markus Söder teilt auf Instagram und X ein Geschenk, das er bekommen hat. Für den Beitrag gibt es viele hämische Kommentare.

München - Auf X (Twitter) und Instagram lässt Markus Söder seine Follower regelmäßig nicht nur an seiner Arbeit als Ministerpräsident von Bayern und CSU-Chef teilhaben. Auch den Hashtag „Söder isst“ hat er etabliert und zeigt regelmäßig, was bei ihm auf dem Teller landet. Nun teilte er in den Sozialen Medien ein Geschenk, das er bekommen hat - und das bereits nach wenigen Minuten hohe Wellen schlägt.

Söder freut sich über Gemälde - und übt Kritik an der Ampel

„Tolles Geschenk der DEHOGA Bayern: ‚Captain Bavaria‘ des Künstlers Damir Corell. Vielen Dank!“, zeigt sich Söder begeistert und versichert: „Die Bayerische Staatsregierung steht an der Seite unserer Gastronomie. Die Erhöhung der Gastro-Steuer durch die Ampel ist ein schwerer Fehler.“ Denn sie schade den Betrieben und vernichte somit Arbeitsplätze und Existenzen. Um Menschen und Unternehmen in Krisenzeiten zu entlasten, brauche es eine Senkung der Steuer auf Grundnahrungsmittel sowie in der Gastronomie eine dauerhafte Reduzierung der Umsatzsteuer auch auf Getränke.

„Kann ich Sie auf Schmerzensgeld verklagen?“ Söder-Post irritiert

Doch der Inhalt des Posts ist nur bei wenigen Lesern Thema. „Markus phantasiert Steuern herbei, die es gar nicht gibt. Ist die Gastro-Steuer gerade bei uns im Raum?“ fragt eine Person. Hintergrund: Die Steuer wurde für einen begrenzten Zeitraum gesenkt, von einer Erhöhung kann deswegen in den Augen vieler keine Rede sein.

Bei den meisten liegt der Fokus aber sowieso auf dem Gemälde. „Das ist schon keine Satire mehr. Ich würde ja auch gerne noch Inhaltliche Kritik üben, aber ich komm aus der Mischung von lachen und würgen so schnell nicht mehr raus“, lautet ein Kommentar auf Twitter. „Uuuuh ist der schon wieder peinlich“, ist ebenfalls zu lesen.

„Kann ich Sie eigentlich auf Schmerzensgeld verklagen, wenn mir bei so viel Fremdscham die Zähne aus dem Gesicht fallen?“, fragt eine weitere Person. „Personenkult ist nur beim Nikolaus angebracht“, schreibt eine Frau passend zum 6. Dezember.

Geschenk für Bayerns Ministerpräsidenten: Söder-Foto polarisiert

„Junge! Davon will ich einen Abzug haben. Davon werde ich meinen Kindern erzählen, dass das unser König war!“

„Ich hau mich weg!“

„Das ist was fürs Schlafzimmer oder das Gästeklo.“

„Deutsche Captain Amerika.“

„Wann Kaiserkrönung?“

„Das letzte, was die amerikanische Flagge sieht, wenn Markus sie auf dem Mond abreist.“

Doch nicht bei jedem kommt das Geschenk schlecht an: „Schaut mega cool aus“, schreibt zum Beispiel eine Frau. Eine weitere Person meint: „Ein tolles Bild.“ Nach nicht einmal 30 Minuten hat der Söder-Post bereits fast 3000 Likes auf Instagram eingesammelt (kam)

