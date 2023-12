„Liebe Söder*in“: Gewerkschaft wehrt sich gegen geplantes Bayern-Verbot

Von: Katarina Amtmann

Markus Söder will das Gendern in Bayern teilweise verbieten lassen. Eine Gewerkschaft macht sich darüber lustig - und steht nun selbst in der Kritik.

München - Vor wenigen Tagen verkündete Markus Söder, dass es mit der CSU kein verpflichtendes Gendern geben werde. „Im Gegenteil: Wir in Bayern werden das Gendern in Schule und Verwaltung untersagen“, schrieb er auf Instagram. Ein Genderverbot also? Das widerspricht Aussagen, die der bayerische Ministerpräsident noch 2021 getätigt hatte. Damals sagte er: „Es geht aber nicht, dass Sprache am Ende verordnet wird.“

Gender-Verbot in Bayern: IG Metall spottet über CSU-Chef Söder

Deshalb gibt es für den CSU-Chef nach der Ankündigung des Genderverbots auch Häme - unter anderem von der IG Metall Bayern. Diese teilte auf Instagram ein Foto von Söder in Faschingsverkleidung mit den süffisanten Worten: „Servus Söder*in, wir gendern weiterhin!“

„Wo zur Hölle sind eure Prioritäten hin?“ Kritik an IG-Metall nach Söder-Post

Für den Instagram-Post erhält die IG Metall Bayern vereinzelt Lob (“Danke!“, „Finde es toll, dass sich die IGM hier nix verbieten lässt und zur Gewerkschaft für alle steht!“) und Applaus-Smileys. Bei vielen kommt der Beitrag aber nicht gut an. „Macht eure verdammte Arbeit und setzt euch für faire Löhne ein. Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr sowas posten. Wo zu Hölle sind eure Prioritäten hin?“ fragt ein aufgeregter Instagram-Nutzer.

Die IG Metall Bayern macht sich über Markus Söder lustig - und erntet dafür Kritik (Archivbild). © IMAGO / Bernd Elmenthaler

IG Metall macht sich über Söder lustig – „Kümmert euch lieber um eure eigenen Probleme“

„Kümmert euch lieber um eure eigenen Probleme...“, meint eine weitere Person und eine dritte findet: „Die IGM sollte sich da raushalten.“ „Kümmert euch mal lieber um die wirklichen Probleme der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und versucht nicht zwangsweise gegen jemanden zu schießen, was euch nichtmal betrifft“, lautet ein weiterer Kommentar. „Unglaublich“ findet ein weiterer Instagram-Nutzer den Beitrag der IG Metall Bayern.

Auf X (Twitter) schlug derselbe Beitrag ebenfalls hohe Wellen und wurde in nicht einmal 24 Stunden bereits fast 7000 Mal geliked und über 1800 Mal kommentiert. Auch dort ist der Tenor ähnlich: „Ja man muss eben Prioritäten setzen. Gendern und 347.387 neue Geschlechter sind eben wichtiger, als Lohnverhandlungen und arbeitsrechtliche Belange“, schreibt jemand. „Schade, dass ich kein IG-Metall-Mitglied bin. Aufgrund dieses Posts würde ich sofort austreten“, ist ebenfalls zu lesen. „Eindrucksvoller scharfer Blick für die Zielgruppe“, ätzt eine weitere Person. Lob findet sich auf X für den Beitrag kaum. (kam)

