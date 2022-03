„Endlich!“: Fans jubeln über Essens-Foto von Söder - doch für seine Mahlzeit bekommt er auch Kritik

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Markus Söder löste bei seinen Fans mit einem neuen Foto viel Freude aus. © Sammy Minkoff/Imago/Instagram-Post von Markus Söder

Markus Söder hat den Wunsch seiner Fans offenbar erhört. Mit einem neuen Instagram-Foto traf Bayerns Ministerpräsident voll ins Schwarze.

München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder begeisterte seine Instagram-Follower kürzlich mit einem Foto von sich mit Brille. Dafür gab es positives Feedback. Ein Fan äußerte jedoch ein großes Bedauern: „Vermisse die Rubrik #söderisst“, schrieb eine Frau. Lange musste sie aber nicht warten, am Freitag (18. März) wurde ihr Wunsch erhört. Da postete der CSU-Chef sein Mittagessen: „Griechischer Salat mit Schafskäse.“ Und fragte in die Runde: „Was ist Euer Lieblingssalat?“

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Söder begeistert mit neuem Instagram-Foto: „Endlich ein neues #söderisst-Bild“ - Fan hat Bitte

„Endlich ein neues #söderisst-Bild“, kommentiert eine Frau mit Herzchenaugen-Smiley. „#Söderisst sollte ein eigener Instagram Account sein“, findet eine weitere Person. „Ich finde #söderisst sollte auch immer dazu schreiben, wo es das Essen gibt. Hab jetzt schon die Kommentare durchforstet in der Hoffnung, dass mal jemand schreibt, in welchem Restaurant es das gibt - aber neeeeein“, ist ebenfalls zu lesen. „Was der isst, juckt keinen“, moniert allerdings auch eine Person in den Kommentaren.

„Laptop und Lederhose“: Söder begeistert Instagram-Nutzer mit Jubiläums-Post (Video)

Lesen Sie auch „Sehr peinlich einstudiert“: „Schlagerboom“-Fans zerreißen Florian Silbereisen und Otto Waalkes Beim „Schlagerboom“ wurde ausgelassen gefeiert, gesungen und gelacht. Für gute Stimmung sorgten neben Schlagerstars auch Komiker wie Otto Waalkes, der gemeinsam mit Florian Silbereisen auftrat. Doch ihre Performance gefiel nicht allen Zuschauern – im Netz hagelt es nun Kritik. „Sehr peinlich einstudiert“: „Schlagerboom“-Fans zerreißen Florian Silbereisen und Otto Waalkes „Fake-Account, der nur Essen zeigt?“ Söder postet Geschenk - Auch Ministerpräsidenten-Kollege reagiert jetzt Er hat es schon wieder getan: Markus Söder hat ein kulinarisches Geschenk erhalten und davon einen Schnappschuss auf Instagram geteilt. „Fake-Account, der nur Essen zeigt?“ Söder postet Geschenk - Auch Ministerpräsidenten-Kollege reagiert jetzt

„Laptop und Lederhose“: Markus Söder amüsiert Instagram-Nutzer mit einem Jubiläums-Post.

Lob für Foto, Kritik am Essen: Söder-Foto auf Instagram polarisiert

Lob gab es für das Bild an sich, Kritik allerdings am Essen: „Wo ist da der griechische Salat?“, fragt jemand. Eine zweite Person schreibt: „Ich sehe da quasi keinen Salat“. Und ein Dritter kritisiert: „Bisschen wenig Salat, oder? Und viel zu viel Käse.“ (kam)