Söder kocht und postet Video vom Sonntagsfrühstück – CSU-Chef macht Geständnis

„Immerhin“

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katarina Amtmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

„Ein kräftiges Sonntagsfrühstück“ gab es bei Markus Söder. Das habe er „natürlich selbst gebraten“, so der CSU-Chef in seinem neuesten Instagram-Post.

München - Markus Söder ist als Ministerpräsident von Bayern viel unterwegs. Parteisitzungen, Arbeit im Landtag oder Termine in ganz Bayern. In der heimischen Küche steht der CSU-Chef bei diesem vollen Terminplan wohl eher selten. Am Sonntag, 30. Juli, machte Söder aber eine Ausnahme.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Söder brät Spiegeleier - „Viel mehr kochen kann ich leider nicht“

„Ein kräftiges Sonntagsfrühstück. Natürlich selbst gebraten“, schreibt er zum Video von brutzelnden Spiegeleiern auf Instagram. „Viel mehr kochen kann ich leider nicht“, gibt es aber im gleichen Post zu. Es ist der neueste Beitrag in der Reihe #Söderisst. „Die Idee zu #söderisst kam von Markus Söder selbst. Es sind immer seine Bilder und sein Essen“, erklärte einer seiner Sprecher vor einiger Zeit.

„Glaub ich will jetzt auch Spiegelei“ - Söders Sonntagsfrühstück auf Instagram

„Es gibt Männer, die können nicht mal Spiegelei, daher Daumen hoch“, erhält der CSU-Chef ein zweifelhaftes Lob. „Immerhin. Sieht gut aus. Lassen Sie es sich schmecken“, kommentiert eine weitere Person. „An Guaden!! Glaub ich will jetzt auch Spiegelei“, schreibt jemand, den Söder offenbar mit seinem Frühstück inspiriert hat.

Deftig, fruchtig und süß: Die Mahlzeiten von Markus Söder in 17 Bildern Enchilada mit Hackfleisch, Schafskäse und Salat. „Mega lecker“, findet Markus Söder. © Screenshot Instagram/Markus Söder Kassler mit Kraut, Kartoffeln und scharfem Senf gibt es beim CSU-Chef ebenfalls zum essen. © Screenshot Instagram/Markus Söder Roter Heringssalat steht ebenfalls auf Söders Speiseplan - in diesem Fall to go und noch aus dem Karton. © Screenshot Instagram/Markus Söder Im Kabinett gönnt sich Söder hin und wieder Hausmannskost: Lüngerl mit Knödel. „Erinnert mich immer an das Essen bei meiner Mutter. Gab es bei uns oft daheim nach der Schule.“ © Screenshot Instagram/Markus Söder Salat mit Meeresfrüchten Ein Meeresfrüchtesalat zum Mittagessen für CSU-Chef Söder. © Screenshot Instagram/Markus Söder Libanesisches Essen „#Söderisst libanesisch“, kommentierte der CSU-Chef diesen Post auf Instagram. © Screenshot Instagram/Markus Söder Frühstück Spiegelei und Lachs Mit Eiern, Speck und Lachs startete Markus Söder in den Tag. „Damit bin ich für den Tag gestärkt“, so der CSU-Chef. © Screenshot Instagram/Markus Söder Schäufele Auch Schäufele kommt beim gebürtigen Nürnberger auf den Tisch. „Regionale Küche ist doch am besten“, findet Söder. © Screenshot Instagram/Markus Söder Roulade Kloß An Ostern gab es bei Söder Roulade und Kartoffelkloß. © Screenshot Instagram/Markus Söder Obst „So beginnt der Tag gut: Mit Obst…“, kommentierte Söder dieses Foto. © Screenshot Instagram/Markus Söder Spargel Spargel ist das Lieblingsgemüse von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. „In der Spargelzeit esse ich mehrmals die Woche Spargel – am liebsten als Salat und mit Bratwürsten.“ © Screenshot Instagram/Markus Söder Schweinshaxe „Eigentlich zu viel und definitiv nicht ganz geschafft – aber am Volksfest Nürnberg darf man schon mal eine Schweinshaxe essen“, findet der CSU-Chef. „Zugegeben: danach braucht man eine längere Pause.“ © Screenshot Instagram/Markus Söder Sushi Auch Fisch kommt auf den Tisch: „Leckeres Sushi zwischendurch. Schmeckt euch das auch? PS: Portion natürlich nicht nur für eine Person“, so Söder. © Screenshot Instagram/Markus Söder Kalbskopf Kartoffelsalat „Einfach eines meiner Lieblingsgerichte: Kalbskopf mit Kartoffelsalat. Hat meine Mutter in der Kindheit schon oft gemacht… Wer kennt es auch?“ fragte Söder zu einem Foto dieses deftigen Gerichts. © Screenshot Instagram/Markus Söder Spaghetti Eis „Heute endlich mal Eis-Wetter. Mein erstes Spaghetti-Eis diese Saison… Liebe das“, schrieb der CSU-Chef Mitte Mai zu diesem Foto. © Screenshot Instagram/Markus Söder Frühstück Brotzeit „Frühstück in der CSU-Landesleitung. Keine Sorge: Ist für das ganze Team. Damit geht der Start leichter“, kommentierte Söder dieses Foto. © Screenshot Instagram/Markus Söder McRib und Pommes Ein McRib und Pommes. „Auf langen Fahrten durch das Land gibt es manchmal nur eine Alternative… Ich gebe zu: Mir schmeckt es sehr“, schrieb Markus Söder zu diesem Foto. © Screenshot Instagram/Markus Söder

„Eier mit Sucuk! Legende! Lassen Sie es sich schmecken“, kommentiert eine Person euphorisch. „Es gibt auch veganen Speck“, bleibt die übliche Kritik an Bayerns Ministerpräsident aber auch nicht aus. (kam)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Rubriklistenbild: © IMAGO / Harald Deubert / Screenshot Instagram Markus Söder (Collage: Merkur.de)