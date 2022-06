„Wenn man schon sonst nichts zu melden hat“: Söder nach Instagram-Post im Kommentar-Kreuzfeuer

Von: Katarina Amtmann

Für seinen neuesten Post gab es viel positives Feedback, Söder erhielt aber auch Kritik. © IMAGO / Sven Simon/Screenshot Instagram Markus Söder (Collage: Merkur.de)

Markus Söder teilt auf Instagram nicht nur Posts zu politischen Themen. Für sein neuestes Foto gab es viel Lob, aber auch Kritik für den CSU-Chef.

München – Mit Vorliebe teilt Markus Söder auf Instagram nicht nur Posts zu politischen Themen. Immer wieder lässt er unter dem Hashtag „Söder isst“ seine Fans an Bildern seines Essens teilhaben.

Söder zeigt neue Tasse auf Instagram – „Von ihm waren wir fast alle Fans“

Häufig ist dabei auch die Tassensammlung des bayerischen Ministerpräsidenten zu sehen. Am Freitag (24. Juni) wünschte Söder seinen Instagram-Followern einen guten Morgen. „Neue Tasse – mal ganz anders: Erkennt ihr das Gesicht? Monaco Franze. Das Münchner Original. Von ihm waren wir fast alle Fans“, schreibt Söder.

Söder zeigt Monaco-Franze-Tasse – „Wer kennt ihn nicht?“

„Und jetzt sind alle Fans vom Monaco Söder“, schreibt jemand augenzwinkernd. Viele kommentieren schlicht mit „Der ewige Stenz“ oder schreiben mit Blick auf den Monaco-Franze-Darsteller: „Helmut Fischer, wer kennt ihn nicht? Ein echtes Original.“ Einige erkennen in dem Konterfei aber auch eine ganz andere Person: „Sah für mich eher so aus wie Matthias Malmedie“, erklärt jemand. Und auch ein weiterer will den Moderator erkannt haben. Zahlreiche Follower wünschen dem CSU-Chef auch einfach nur einen guten Morgen.

Kritik an Söder: „Wenn man schon sonst nichts zu melden hat“

Doch auch Kritik an Söder bleibt – wie so oft – nicht aus: „Wenn man schon sonst nichts zu melden hat“, kommentiert eine Frau Söders Instagram-Post. (kam)

