„Doch mal Cannabis ausprobiert?“: Söder gönnt sich McDonald‘s – Comedian reagiert sofort

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Markus Söder hat sich einen Zwischenstopp bei McDonald’s gegönnt und das auf Instagram geteilt. © Sven Hoppe/Jan Woitas/dpa – Collage Merkur

In einem Instagram-Beitrag zeigt Markus Söder eine sehr persönliche Seite. Selbst den Landeschef verschlägt es mal in ein Fast-Food-Restaurant.

München – Wenn der kleine Hunger kommt, greift unser eins gerne mal zu einem schnellen Fast-Food-Gericht. Burger, Kebab oder Pizza darf es da schon mal sein. Eher selten denkt man bei solch einem ungesunden Snack an Prominente oder Politiker, die in der Regel auf gesundes Essen achten oder sogar Privatköche ihr Eigen nennen dürfen. Umso sympathischer sind daher Schnappschüsse von ebenjenen Persönlichkeiten in einfachen Fast-Food-Tempeln.

Söder gönnt sich ein McDonald’s-Menü und das Netz feiert ihn

Ähnlich sieht es da bei Bayerns Ministerpräsident Markus Söder aus. In seiner inzwischen fast schon Kultstatus erlangten Rubrik auf seinen Social-Media-Kanälen, „#Söderisst“, präsentierte er jetzt ein Bild eines McDonald’s-Menüs. Dort, wo sonst Bilder von Lachs, Steak und Entenbrust zu finden sind, gibt es am heutigen Freitag, 2. Dezember, für den Landeschef nur Pommes und ein McRib-Sandwich. Dazu schreibt Söder auf Instagram: „Sorry – #Söderisst auch mal ungesund.“

Wahrscheinlich musste es bei ihm heute schnell gehen. Denn, wie aus den anderen Fotos, die er anschließend hochgeladen hat, hervorgeht, ist der CSU-Chef heute in Oberfranken unterwegs. Da war wohl zwischen den Terminen gerade mal Zeit für einen kurzen Snack beim Fast-Food-Riesen. Viele seiner Fans können diesen Schritt nachvollziehen und kommentieren dementsprechend. „Unglaublich burgernah“, schreibt einer. Ein Anderer bedient sich eines Wortspiels: „McSöder, bester Mann.“

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Fabian Köster nutzt Söder-Beitrag für eine kleine Stichelei

Das Foto ist natürlich auch eine Steilvorlage für den Comedian Fabian Köster, der sich auf die Beiträge des Ministerpräsidenten eingeschossen hat. Diesmal nahm er Söder ablehnende Haltung gegenüber der geplanten Marihuana-Legalisierung zum Anlass und kommentierte: „Doch mal Cannabis ausprobiert?“ Ein anderer antwortet ihm – ebenfalls mit dem Bezug auf Söders frühere Aussagen zur Drogenpolitik der Ampel, „ne, aber den Crystal-Mett-Burger“.

Ein weiteres Detail, dass vielen Followern des Ministerpräsidenten auffällt, ist die Gewinnaktion des Fast-Food-Giganten in Form des bekannten Monopoly-Gesellschaftsspiels. „Markus Söder geht einmal zu McDonald’s und gewinnt die 100.000 € beim Jackpot-Ticket“, heißt es da. Ein anderer schreibt: „Wenn der Staat nicht mehr gönnt und du versuchst, mit Monopoly-Gewinnen deine nächste Kampagne zu finanzieren.“ (tel)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.