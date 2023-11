„Ich vermisse meine Eltern“: Söder mit rührendem Statement zu Allerheiligen

Von: Elisa Buhrke

Markus Söder hat zu Allerheiligen ein persönliches Statement über Instagram geteilt. © Merkur.de Collage (IMAGO/Sven Simon (Söder) und Instagram/markus.soeder)

An Allerheiligen und Allerseelen wird den Heiligen und Verstorbenen gedacht. Auch Ministerpräsident Markus Söder nutzt den Feiertag – und teilt eine sehr persönliche Botschaft über Instagram.

Nürnberg - An Allerheiligen gedenken Katholiken allen verstorbenen Heiligen ihres Glaubens – an Allerseelen hingegen allen verstorbenen Menschen. So zumindest in der Theorie. Mittlerweile haben sich die beiden christlichen Gedenktage im Alltagsleben vermischt und viele Menschen nutzen die Zeit, um für ihre verlorenen Angehörigen zu beten, deren Grab zu schmücken oder auch ein Licht anzuzünden.

Auch wenn er selbst eigentlich Mitglied der evangelischen Kirche ist: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nutzt den Feiertag, um ein rührendes Statement über seine verstorbenen Eltern und seinen Schwiegervater zu teilen.

Markus Söder teilt an Allerheiligen rührendes Statement über Instagram

„An Allerseelen und Allerheiligen denke ich besonders an meine verstorbenen Eltern“, schreibt Söder über Instagram. Seine Mutter sei bereits mit 56 Jahren verstorben, sein Vater mit 72. Er offenbart: „Wir sind unseren Eltern ähnlicher, als wir zugeben – und sie sind ein Teil von uns und wir von ihnen. Daher sind Kinder auch das größte Glück und vielleicht auch der wahre Sinn des Lebens“.

Der CSU-Politiker wünsche sich manchmal auch heute noch Rat von ihnen oder würde einfach gern Zeit mit seinen Eltern verbringen. Er vermisse beide. „Mir fehlt auch mein verstorbener Schwiegervater Günter sehr. Er war nach dem Tod meines Vaters für mich eine freundschaftliche Vaterfigur, mit dem ich mich oft beraten habe“, fährt Söder fort. Der bayerische Ministerpräsident appelliert an seine Leser: „Heute denken wir an alle Verstorbenen und behalten sie in guter und auch schmerzlicher Erinnerung.“

