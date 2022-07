„Umerziehung der Bevölkerung“: Söder teilt gegen Gendern und Regierung aus – FDP kontert

Von: Felix Herz

Söder hält wenig von Vorschriften zu Gendern und Ernährung – und ist gegen eine Cannabis-Freigabe (Symbolbild). © Sammy Minkoff ( IMAGO

Gendern, Ernährung und Cannabis-Freigabe: Söder kann mit dem Regierungskurs, wie er ihn wahrnimmt, nichts anfangen – und wird deutlich.

München – Das Interview des Ministerpräsidenten Bayerns, Markus Söder (CSU), mit der Bild am Sonntag schlägt weiter hohe Wellen. Kein Wunder, wählte der CSU-Chef doch sehr deutliche Worte für seinen Rundumschlag, der sich vor allem gegen die Regierung in Berlin richtet. Das Grundproblem: „Zwang statt Freiheit“.

Söder schießt Richtung Berlin: „Umerziehung der Bevölkerung“

Bei der Ampel-Koalition in Berlin sieht Söder ein großes Problem. Die einzige Gemeinsamkeit der jeweiligen Parteien, also SPD, Grüne und FDP, sei ihr Wunsch „nach einer Umerziehung der deutschen Bevölkerung“, so Söder bei bild.de. Seiner Meinung nach richte sich die gesellschaftliche Zeitenwende gegen die Mehrheit der Normalbürger, es gehe „immer um Zwang statt um Freiheit.“

Einen besonderen Hieb teilte er in Richtung FDP aus. Sie würden sich im Grunde nicht mehr von den Grünen unterscheiden und zu viel linke Politik mittragen. Seine Kritik machte Söder im Interview an drei Themen fest: Gendern, Ernährung und Cannabis. Es sei falsch, Gendern vorzuschreiben, es sei falsch, Ernährung staatlich zu verordnen. Zu viel Freiheit sieht er allerdings bei der Cannabis-Freigabe, die er ebenso als falsch ablehnt.

FDP kontert Söder-Kritik: „Schmarrn“

Via Twitter setzte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) nun zum Konter an. Am Samstagabend, 16. Juli, schrieb er zu Söders Vorwürfen: „Ich finde harte Auseinandersetzungen mit Fakten und Argumenten gut. Falsche Tatsachenbehauptungen gehören aber nicht ins Repertoire von Demokraten.“

Die FDP hätte keinen Vorschriften zum Gendern oder Ernährung zugestimmt. „Das ist ‚Schmarrn‘, wie man in Bayern sagt“, so der FDP-Politiker. In weiteren Teilen des Interviews kritisierte Söder auch das Handeln der Regierung in Hinsicht auf die Gas-Krise und klagte über eine Benachteiligung des Südens samt „Bayern-Bashing“.

