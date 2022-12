Söder mit Reichsbürger-Anspielung? Neuer Instagram-Post wirft Fragen auf – „gute alte Zeit“

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Noch als bayerischer Finanzminister verkleidete sich Markus Söder 2018 als Prinzregent Luitpold. Mit dabei seine Frau Karin als Auguste. © Daniel Karmann/dpa

Markus Söder ist für seine Social-Media-Affinität bekannt. Täglich gibt es neues Material des CSU-Politikers. Sein jüngster Post wirft jedoch Fragen auf.

München – Markus Söder ist eher einer der umtriebigen Politiker auf den sozialen Medien. Zu vielen aktuellen Themen wie Klima-Kleber und Reichsbürger-Razzia hatte der CSU-Politiker etwas zu sagen. Zwischendrin landet aber auch immer mal wieder ein unpolitischer Beitrag auf seiner Seite – wie beispielsweise eine neue Ausgabe von #Soederisst. Bei einem alten Faschingsbild von ihm, das er jüngst postete, könnte man auch erst denken, dass es harmlos sei. Doch viele Nutzer vermuten einen Hintergedanken bei Söders Beitrag.

Söder postet altes Faschingsfoto auf Instagram

Auf Instagram führt seit kurzem ein Bild aus der guten alten Zeit Söders als bayerischer Finanzminister sein Foto-Portfolio an. Es ist ein Schnappschuss von der „Fastnacht in Franken“ aus dem Jahr 2018. Söder hatte sich damals gerne aufwändig verkleidet und in eben diesem Jahr hatte er sich den Prinzregent Luitpold als Vorlage ausgesucht. In seinem Beitrag schreibt er: „Erinnerung an einen großen Bayern: Bis heute vor 110 Jahren dauerte die Regentschaft von Prinzregent Luitpold. Sein Wirken für Bayern war bescheiden, volksnah und ließ das Land aufblühen. Hatte mich 2018 bei der Fastnacht in Franken als Luitpold verkleidet – als Würdigung der guten alten Zeit.“

Nun wirkt, wie gesagt, der Post des Ministerpräsidenten auf den ersten Blick harmlos. Einfach eine Huldigung einer historischen Persönlichkeit. So sieht es auch Fan des CSU-Politikers. „Gut, dass in Bayern solche historischen Figuren noch geehrt werden.“ Jedoch wirft der letzte Satz Söders „als Würdigung der guten alten Zeit“ schon Fragen auf. War es in Zeiten der Monarchie besser? Und ist es nicht genau das, was Reichsbürger immer wieder fordern – zurück zur Monarchie und zum Deutschen Reich?

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Fans schieben Söder in Reichsbürger-Richtung

Diese Thesen vertreten wohl auch viele Follower Söders. Da schreibt einer beispielsweise: „Also als eigentlicher Demokrat sollte man die Zeit unter der Monarchie nun wirklich nicht als gute alten Zeiten bezeichnen – besonders nicht kurz nach dieser ganzen Reichsbürger-Angelegenheit.“ Ein weiterer kommentiert: „War da nicht gerade etwas mit einem Regenten und der guten alten Zeit vor 1918? Ist das jetzt nur politisch ungeschickt oder was will uns Herr Söder sagen … Klebt er gar an der Vergangenheit …“

Aber nicht nur bierernst wurde der jüngste Beitrag Söders aufgenommen. Viele sehen in dem Bild eine Hommage an Söder als König. „Maggus Luitpold – König der Herzen“, schreibt da einer. Ein anderer fabuliert: „Gott schütze Bayern und König Markus I.“ Ob sich hinter dem Beitrag wirklich eine politische Komponente verbirgt, wird wohl nie geklärt werden. (tel)