Söder irritiert mit Vergleich nach Campus-Besuch: „Was zur Hölle hat der FC Bayern damit zu tun?“

Von: Katarina Amtmann

Söder beim Besuch in Rosenheim. © Screenshot Instagram/Markus Söder

Markus Söder besuchte einen Campus in Rosenheim. Auf Twitter zog er einen Vergleich, der einen Nutzer irritierte. Bei einer Frau löste der Post Wut aus.

Rosenheim - „Wir sind der FC Bayern der Wissenschaft und Forschung: Wunderschöne Umgebung trifft am CampusRO auf besondere Architektur“, schreibt Markus Söder auf Instagram.

Söder zu Besuch in Rosenheim - Beitrag zu Klimaschutz

Zu einem Foto, das ihn auf besagtem Campus in Rosenheim zeigt, schreibt Bayerns Ministerpräsident weiter: „Zukunft und Forschung gepaart mit einem Beitrag zum Klimaschutz und zur Ökologie. Wir bilden die Besten aus. 211 Studierende leben hier in 176 Appartements. Hier gibt es die beste Ausbildung, um international am Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein.“

Söder bedankt sich bei den Studierenden, die zwei anstrengende Corona-Jahre erfolgreich gemeistert haben.

Söder irritiert Twitter-Nutzer: „Was zur Hölle hat der FC Bayern damit zu tun?“

„Was zur Hölle hat der FC Bayern damit zu tun?“, fragt sich ein Nutzer unter dem Post, den der CSU-Chef auch auf Twitter geteilt hat. Und ein anderer ist irritiert: „Ach, nicht der FC Nürnberg?“ Immerhin ist Söder in Nürnberg geboren und bekennender „Glubb“-Fan.

„Ja da ist er ja wieder der Markus, so wie wir kennen, nur blablablah. Schöne Grüße an Stephan und immer schön drandenken: Die nächste Wahl kommt bestimmt!“, kommentiert eine Person mit Blick auf den Rücktritt von CSU-Generalsekretär Stephan Mayer.

Söder-Post löst Wut aus: „Geht es um die Sache, oder wieder nur um SIE?

Eine Frau stört sich an dem Foto: „Geht es um die Sache, oder wieder nur um SIE? Immer sind SIE im Vordergrund und nicht die Menschen um die es eigentlich geht. Warum haben SIE so eine Geltungssucht?“ (kam)