Sandkerwa in Bamberg: Söder erinnert sich an Studentenzeit – und überrascht mit Bier-Aussage

Von: Tanja Kipke

Mit einem Bierkrug: Markus Söder ist auf bayerischen Volksfesten oft mit einer Maß zu sehen. © Nicolas Armer/dpa/Archivbild

Ministerpräsident Markus Söder besuchte die Sandkirchweih in Bamberg. Er ist beeindruckt vom fränkischen Ambiente und schwelgt in Studentenerinnerungen.

Bamberg – Markus Söder (CSU) genoss vor einigen Tagen noch seinen Urlaub am Königssee, mit Wanden, E-Radeln und einer Bootstour. Am Freitag (26. August) war es dann vorbei mit den freien Tagen, er zeigte sich am Wochenende auf zahlreichen Events in Franken. Am Freitag eröffnete er das Nürnberger Volksfest, am Samstag besuchte er den Festumzug anlässlich des diesjährigen Augsburger Herbstplärrers und am Sonntag nahm er am Aufmarsch zum Fischerstechen der Sandkerwa in Bamberg teil.

Söder besucht mehrere Feste in Franken: „Schön, dass wir wieder feiern können“

Der Ministerpräsident lässt seine Follower auf Instagram an seinen Besuchen der Volksfeste teilhaben. Mit Staatsministerin Melanie Huml genoss er die Sandkirchweih in Bamberg. Dazu schreibt er: „Die ‚Sandkerwa‘ ist ein besonderes Juwel im fränkischen Volksfestkalender, das ich seit meiner Studienzeit kenne.“ Das Highlight sei der Jahrhunderte alte Brauch des Fischerstechens. „Schön, dass wir wieder miteinander feiern können!“.

„Das Ambiente, das Flair, das traut man den Franken normalerweise gar nicht zu“, sagte Söder bei einer Ansprache, die Radio-Bamberg aufnahm. „Das ist weltläufig und international. Und trotzdem gemütlich. Also auf deutsch: Subba.“ Das Volksfest erinnere ihn auch an seine Studienzeit. Söder hat in Erlangen studiert und sei öfters mal nach Bamberg gekommen für die Sandkerwa.

Söder schwelgt auf Sandkerwa in Erinnerungen – und überrascht mit Bier-Aussage

Auch das Bamberger Bier sei ihm daher aus seiner Zeit als Student noch bestens vertraut, wie er laut infranken.de in einer Ansprache erzählte. Das scheint aber schon lange der Vergangenheit anzugehören. Söder sagte offenbar kurz darauf: „Ich trinke jetzt überhaupt nichts mehr“. Für einige mag diese Aussage überraschend kommen, da Söder auf zahlreichen Fotos von Volksfesten stets mit einem Maßkrug voller Bier zu sehen ist. Eine alkoholfreie Variante? Gut möglich.

Der 55-Jährige hatte bereits öfters in Interviews erklärt, eigentlich kaum noch Alkohol zu trinken. Das meiste, was er trinke, sei Cola-light. Auf TikTok sorgte diese Aussage damals für großen Unmut, sogar über einen Verrat an Bayern wurde deshalb diskutiert. (tkip)

