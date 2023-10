Söder schwärmt von Lieblingsessen – Promi begeistert: „Da muss ich hin!!!“

Von: Katarina Amtmann

Markus Söder hat es wieder getan. Kaum ist die Landtagswahl in Bayern vorbei, zeigt Söder auf Instagram ein Foto seines Leibgerichts.

Nürnberg - Dass Markus Söder gutes Essen zu schätzen weiß, ist nichts neues. Immer wieder teilt Bayerns Ministerpräsident Fotos dazu Fotos auf Instagram und hat dafür den Hashtag „Söderisst“ etabliert. Am Mittwoch, 11. Oktober, gönnte sich der CSU-Chef ein Leibgericht in seiner Heimatstadt - es ist der erste Essenspost seit der Landtagswahl am Sonntag: „Döner: eines meiner Lieblingsessen. An einem richtig guten Döner kommt man nur schwer vorbei. Wie hier in Nürnberg. #söderisst“, schreibt er zu einem Foto von sich mit dem Döner.

„Da ist ja nix drin“, „Einen Döner ohne alles Bitte“: Netz irritiert von Söder-Döner

Doch einige der zahlreichen Follower zeigen sich irritiert: „Da is ja nix drin“, schreibt ein Nutzer und erhält von einer weiteren Person direkt eine Antwort: „Passend zu seinen Wahlversprechen.“ „Hallo, einen Döner ohne alles bitte“, wird in den Kommentaren weiter gescherzt. „Der Döner schaut fast so schlimm aus, wie dein Wahlprogramm“, kritisiert jemand. Auch das Foto als solches kommt bei einer Person nicht besonders gut an: „Sie nehmen ja den gesamten Platz des Fotos ein, man sieht fast nichts vom Döner.“

„Letzte Woche Mc Donalds , heute Döner ,….wie war das nochmal mit Gemüse?“ kommentiert eine weitere Person die Essgewohnheiten des CSU-Chefs.

Promi begeisert nach Söder-Post: „Ich muss da hin!!!“

Auch ein Promi ist auf den Instagram-Beitrag aufmerksam geworden: „Wie heißt dieser Dönerladen? Ich muss da hin!!!“ schreibt Prince Damien. Der 32-Jährige hatte vor mehreren Jahren die Gesangsshow Deutschland sucht den Superstar (DSDS) gewonnen und 2020 das Dschungelcamp. Beide Shows laufen bei RTL. (kam)

